樹仁學生集會聲援遭催淚彈炸傷同學　副校監函盧偉聰促一周內提供資料 (14:45)

樹仁大學副校監胡懷中在致師生的電郵中表示，作為教育工作者，關顧學生是天職；並稱昨午（4日）已去信警務處長盧偉聰，要求處方7天內提供有關是次事件的一切資料，以釐清事實，作進一步後續跟進。

有出席集會的學生表示滿意校方答覆，認為校方有就學生受傷事件即時表態，並設有死線。另有學生認為胡懷中作為學校高層，這次回應相較新其他大專院校已是十分「出位」，期望學校可更「出面」譴責警方暴力，

有學生高呼口號，於圖書館大樓門外製作連儂牆，供同學表達對受傷學生的心意和關注；亦有學生摺紙鶴、高舉中英文文宣。大會邀請在場人士自由發言，當中有社會學教授受邀發言，他表示此刻作為教育者發聲確是太遲，說當日催淚彈表面是燒傷了擔當急救員的學生，實際上更燒傷了全香港人。

學生會亦邀請輔導心理學系講師發言，她指出現時社會精神健康情況十分嚴峻，並表示社會特別記得某些日期，如7．21、8．31，是因為面對失去時的傷痛未能釋懷。她又稱樹仁大學的心理輔導教師很願意支援學生的情緒，以學生康復情況為首要。

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