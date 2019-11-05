林鄭月娥昨晚宴獲悉會面　稱習近平關心香港理所當然 (19:13)

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林鄭月娥稱，習近平作為國家主席，關心香港情況是理所當然，她在會面中「深深感受到主席支持特區政府在遏止暴力的工作」，強調港府會繼續按照一國兩制原則、《基本法》的要求及法治精神，處理現時困難的局面。她又表示目前看不見中央政府有意收緊對香港管治。

英國《金融時報》日前引述消息稱，中央政府正計劃撤換特首林鄭月娥，而臨時特首會在明年3月就職，完成其餘下任期至2022年。主管港澳事務的國務院副總理韓正明日（6日）將在北京接見林鄭月娥。全國港澳研究會副會長劉兆佳較早前分析，相信中央「應是有話想說才找她過去」，估計因中央研究香港近月動盪後，已擬定對港政策，需港府配合，認為韓正與林太會面期間，不會談及其去留問題。他又稱特區管治班子未來出現變動亦不出奇。

在《金融時報》披露相關消息後，港區全國人代田北辰日前證實，近期曾有中央「收風人」問他有關特首換人的問題，選項包括金管局前總裁陳德霖和前政務司長兼全國政協常委唐英年。陳德霖表示不評論，唐英年則稱不回應揣測。

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