3區選候選人被控非法集結等　陳振哲今出院提堂准保釋 (14:44)

逾百民主派區議會選舉候選人上周日（2日）下午在維園舉行選舉聚會，大批防暴警察其後進入維園驅散人群，拘捕3名區選候選人文念志、陳振哲及鄭仲恒。3人同被控參與非法集結及阻差辦公，其中陳振哲昨（4日）因留院而缺席聆訊，今（5日）提早出院，被解至東區裁判法院提堂，獲准保釋至下月16日再訊。
3名被告為區議員助理文念志（29歲）、祿福禮儀學院院長陳振哲（47）及無業的鄭仲恒（30歲）。控罪指出，3人今年11月2日在維園外參與非法集結，另同日在維園8號閘門外故意阻撓正在執行職務的警員，即編號18506的高級督察及其隊員。
控方以需時調查附近閉路電視片段為由申請將案押後，同時要求陳振哲的保釋條件和其餘兩被告一樣，包括不准離港。辯方則透露，陳振哲計劃赴日本接受NHK電視台訪問，談及香港示威及警方濫捕情況，但未有核實離港的日子。
辯方又指出，陳振哲是律師樓的法律行政人員，他被警方檢取的兩部手機內有客戶個人資料，一旦警方申請搜查令檢閱手機，辯方會行使法律專業保密特權，要求法庭將此事記錄在案。
主任裁判官錢禮決定將案件押後至下月16日，並批准陳振哲以3000元現金擔保，其間不准離港、每周到警署報到一次及須居於報稱地址。文及鄭在案件昨提訊時，獲准保釋至下月16日再訊。
陳振哲是大埔林村谷選區候選人，同區候選人為陳灶良。文念志是大埔頌汀選區候選人，同區候選人為譚榮勳。鄭仲恒是沙田鞍泰選區候選人，同區候選人為招文亮及湯子霈。
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