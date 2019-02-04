被解僱後拒遷出公司租用單位　與姊妹等遭下令搬走及追租　龔仁心：上法庭再講 (15:22)

【14:28】華懋代理有限公司昨日（4日）入稟高院，指出已故華懋集團主席龔如心的妹妹龔因心、龔中心，以及胞弟龔仁心夫婦，被公司終止僱傭協議後，未有於上周六（2日）限期前搬出公司提供的摩星嶺華亭閣單位，要求4人馬上遷出及交還單位，以及向公司賠償每月逾6萬元的逾期佔用單位租金。

原告華懋代理有限公司，分三案入稟申索，首案訴龔因心、次案訴龔中心、第三宗訴龔仁心及其妻劉元春。

入稟狀透露，4名被告均住在摩星嶺華亭閣，龔因心住10樓、龔中心住19樓、龔仁心夫婦住16樓。上述所有物業的業主為「安居有限公司」，原告則為租客。

華懋代理有限公司在入稟狀指，4名被告曾為其前員工，雙方簽訂協議，4人受僱期間可入住涉事單位。今年8月，4人被原告終止僱傭合約，原告表示4人若另簽協議，便可繼續住在涉事單位，作為退休福利，惟他們沒有簽署協議。

4人遭解僱後，原告原與眾被告簽訂的入住涉事單位協議，須於今年11月2日前遷出。惟他們沒按協議搬走，原告要求他們交還單位，及繳付每月逾6萬元的逾期佔用單位租金。

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