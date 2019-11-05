南灣隧道通車後首宗　兩男佯裝「壞車」偷走職員巡邏車逃去 (13:12)

職員報警，警方到場調查，發現該「拋錨」的私家車的車牌與行車證不符，根據行車證調查後，證實為兩日（3日）前於上水區被盜的失車，案件列作擅自取去交通工具及行使虛假文書，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕，正追緝兩名20至25歲、身高約1.6至1.7米、蓄短髮、案發時身穿短袖上衣的男子。

青沙管制區營辦商回覆稱，事發時間為凌晨1時55分左右，控制室職員發現有私家車停在管道內的慢線，於是派出姓關職員駕駛私家車到場查看，當時兩名男子聲稱壞車「撻唔着」，關姓男子於是召來2輛備有拖車工具的農夫車協助。當農夫車抵達時，3名職員囑該兩男登上首先到場的巡邏車上等候，豈料遭對方偷走，並衝過自動繳費通道往沙田方向逃去。

營辦商稱，今次是隧道通車以來首次發生的偷車事故，已向警方交出管道內的閉路電視片段，又說被盜巡邏車是有逾10年車齡的舊車，車上亦沒有貴重財物，不理解賊人偷車的原因。

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