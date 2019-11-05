政府動員過百人清大埔連儂隧道　區議員區鎮樺到場協調 (10:50)

昨晚約11時，60名防暴警、50多名食環署人員、20名路政署人員及一批外判職員抵達大埔「連儂隧道」，分批撕走牆上的標貼海報，並用高壓水槍清理貼紙痕迹，同時以灰白色油漆遮蓋地面上的標語口號，防暴警全程在隧道內駐守，未有衝突發生。

大埔區議員區鎮樺連同區政聯盟的文念志等人到場協調，區鎮樺稱是次清洗行動由食環署主導，食環署主動邀請他到場協調，避免守護連儂牆的街坊義工與防暴警發生衝突。區鎮樺亦曾向警方要求克制，希望若發生衝突時，先由區議員勸阻。他說部分文宣作品「好靚同有留念價值」，已預先通知義工拆走想保留的文宣作品，清理行動期間，防暴警未有出言挑釁及侮辱街坊。區鎮樺表示，食環署未能完全清理牆身膠水，或會再安排另一次清洗行動，暫未知確實日期。

區鎮樺為大埔中選區現任議員，正競逐連任，同區另一候選人為民建聯梅少峰。文念志正參選頌汀選區，將與現任議員民建聯譚榮勳角逐，文念志在11.2維園集會中被警方拘捕，案件將於周四（7日）再提堂。

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