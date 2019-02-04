筲箕灣黑幫仇殺　刀手GPS裝目標車底伏擊黑漢 (10:12)

凌晨零時許，一輛載有3名男女的Audi跑車往筲箕灣耀東邨行駛，駛經耀興道耀富樓對開時，兩輛私家車突然追上撞擊，Audi被截停，4名刀手從兩輛私家車落車向Audi車上的人施襲，Audi車頭一男一女脫身逃去，後座一名男乘客走避不及身中多刀倒地，刀手逞兇後返回私家車逃去。
救護員到場把捱斬倒地的男子送院搶救。事發現場留下一灘血迹。現場消息指出，捱斬的22歲姓周男子有黑幫背景，跟隨綽號「阿七」的黑幫老大，是次事件相信涉及黑幫仇殺。據悉，周男乘坐的Audi車底被裝上GPS追蹤器，刀手疑籍此追蹤伏擊，加上涉事Audi為單門設計，前座乘客離開座位後，後座乘客才能落車，周男疑因此走避不及，遭刀手追及。
警方經初步調查將案件列傷人，案件交由東區警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。
另外，約於15分鐘後，一輛七人車於九龍灣宏茂街路邊遭縱火焚燒，消防員到場開喉將火救熄。警方到場發現該七人車車頭有曾撞擊痕迹，車頭泵把上亦裝有兩個車牌，相信該七人車曾掛假車牌行駛。警方不排除刀手斬人後，駕車到九龍灣縱火燒車毁滅證據，交由秀茂坪警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。
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