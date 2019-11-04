防暴警再入太古城中心帶走兩人　商場提早關閉 (22:18)

網民昨日（3日）發起「7區行街」，其間警方先後進入沙田、大埔、將軍澳及太古城的商場拘捕多名市民。今晚（4日）數十市民在太古城中心近中庭位置客戶服務中心要求商場職員交代昨日事件，包括要求澄清昨日是否如警方所稱，有人在商場內破壞商店，初時氣氛大致平和。其後大批防暴警突然進入商場，聚集的市民隨即高叫口號，群起逼向警員，警員撤出商場，帶走兩名市民。太古城中心職員於10時15分宣布提早關閉商場。至10時半，大批市民不願離開，要求交出「讓防暴警進入商場」的職員姓名。
晚上近9時20分，防暴警抵達商場外，有人立即在商場以垃圾桶和圍欄等雜物阻擋扶手電梯，保安亦按停部分扶手電梯。至9時40分左右，現場有兩名便衣警在商場截查一名市民，其中一名便衣警立即用對講機求援，商場職員亦鎖上其中一個出入口。約9時50分，大批防暴警由其他出入口進入商場，並驅趕記者，清空出入口位置。防暴警又在商場內截查黑衣戴口罩青年，商場內大批市民情緒激動一擁而上，高叫「黑警」、「解散警隊，刻不容緩」等口號，逼向警員，警員終撤出商場，帶走兩名市民。
警員撤出後，市民繼續要求商場職員交代，警員為何可進入商場拘捕市民。有人激動欲破壞商場設施，即時被其他市民阻止，免再招致警察進入商場。
太古城 相關報道：
逃犯條例 相關報道：
5男女涉藏59汽油彈 律政司文件打錯被告名致撤罪釋放 百警圍法院再拘捕