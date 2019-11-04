防暴警再入太古城中心帶走兩人　商場提早關閉 (22:18)

晚上近9時20分，防暴警抵達商場外，有人立即在商場以垃圾桶和圍欄等雜物阻擋扶手電梯，保安亦按停部分扶手電梯。至9時40分左右，現場有兩名便衣警在商場截查一名市民，其中一名便衣警立即用對講機求援，商場職員亦鎖上其中一個出入口。約9時50分，大批防暴警由其他出入口進入商場，並驅趕記者，清空出入口位置。防暴警又在商場內截查黑衣戴口罩青年，商場內大批市民情緒激動一擁而上，高叫「黑警」、「解散警隊，刻不容緩」等口號，逼向警員，警員終撤出商場，帶走兩名市民。

警員撤出後，市民繼續要求商場職員交代，警員為何可進入商場拘捕市民。有人激動欲破壞商場設施，即時被其他市民阻止，免再招致警察進入商場。

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