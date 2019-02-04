5男女涉藏59汽油彈　律政司文件打錯被告名致撤罪釋放　百警圍法院再拘捕 (21:50)

控方在庭外透露，會盡快再拘捕和起訴涉案被告，其間100名防暴警員及10架警車在法院門外，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華亦到場，氣氛緊張。3名被告於8時許在律師陪同下在法院門外登上警車。

在已撤控的案件中，城大生鄭錦輝（21歲）、學生楊泳茹（22歲）、無業的丘健威（24歲）、城大生莫禮滔（21歲）及地盤工人黃建棋（19歲）被控於今年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓一個單位明知而管有、保管或控制爆炸品，即59瓶汽油彈、79瓶半製成汽油彈。

辯方大律師郭憬憲投訴，律政司檢控同意書把第三被告丘健威的名字「Yau Kin Wai」打錯為「Yau Kai Fai」；控罪書的罪行詳情中，中文版為「管有、保管或控制爆炸品」，惟英文版卻缺少「保管」（custody）一字。郭憬憲質疑律政司檢控無效，控方無基礎羈押被告。

控方稱「打錯字」，表示可修改同意書和檢控書。惟主任裁判官錢禮指出，本庭為英文審訊，控罪出錯會影響罪行性質，因此要求控方就修改控罪索指示，短暫押後聆訊。

控方其後呈上修改過的同意書和控罪書，惟辯方郭大狀引述《刑事罪行條例》指出，控方應取消舊有案件，以新案起訴被告，否則檢控仍然無效，獲錢官同意。錢官亦質疑控罪無效之後，法庭已無司法管轄權還押3人。

案件再度押後，控方決定撤回（withdraw）本案控罪，以新的控罪書拘捕被告。但辯方郭大狀指出，除非法庭下達逮捕令，否則沒有人可於法院範圍內作拘捕。錢官終決定撤回案件，3人獲當庭釋放，亦不會下達逮捕令。

控方在庭外透露，會盡快拘捕和起訴涉案被告，亦確認檢控程序出錯，是律政司人員手民之誤，與警方無關。

逃犯條例 相關報道：

民主派批縱容警濫權 促重組警隊特首問責下台

6記者戴示威頭盔出席警記者會 警方取消記者會

浸大生太古城採訪被捕 編委會：已獲釋須往警署報到