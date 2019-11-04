議員促房委會房協停車場半年減租一半 (22:05)

倡為公屋租戶代繳租金恒常化

立法會房屋事務委員會今討論政府為公屋租戶代繳1個月租金措施。民建聯劉國勳表示，由於代繳租金措施需要經過財委會通過撥款，但目前財委會已積壓多項議程，詢問房委會及房協能否先代支，令租戶能夠盡早受惠。社會福利界邵家臻指出，政府今次代繳租金措施，不涵蓋公屋富戶、房協乙類屋邨非長者租戶，批評當局斤斤計較。街工梁耀忠亦批評當局是「選擇性紓困」，詢問為何其他租戶不獲減租。民主黨鄺俊宇則建議政府將代繳租金措施恒常化，以減省行政手續及時間。

民建聯鄭泳舜關注，房委會及房協轄下停車場停泊不少「搵食車」，不少市民收入亦受影響，建議房委會及房協仿效政府，在轄下停車場提供為期半年的50%租金寬免措施。

房屋署副署長張趙凱渝表示，房委會轄下停車場的營運模式與地政總署及政府產業署未必相同，正研究有關寬免措施是否適用，會將議員的信息帶返房委會，並會盡快討論。

現時房委會轄下共有157個停車場提供約3.05萬個泊位。房委會今年1月調高泊位收費，私家車泊位月租加價約6%，時租亦加價1元等。房委會文件顯示，轄下停車場每月平均總收入約6433萬元，即每年約7.7億元，若提供上述寬免措施，估計房委會將少收3.86億元收入。委員會最後通過一項動議，促請房委會及房協向轄下停車場租戶提供為期6個月50%的租金寬免。

劉國勳為區議會選舉欣盛選區候選人，同區候選人為新民主同盟林淑菁。梁耀忠為葵芳選區候選人，競爭對手為民建聯林映惠及無黨派曾子麟。鄺俊宇為北朗選區候選人，競爭對手為民建聯譚煒霖。鄭泳舜為南昌北選區候選人，競爭對手為公民黨劉家衡及無黨派王曉聖。

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