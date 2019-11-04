【沙中線工程問題】「中科監察」眾籌跟進工程問題　擬覆核獨立調查報告 (21:08)

中科興業董事總經理潘焯鴻今日（4日）召開記者會，稱公司已停止營業，而新成立的「中科監察」是非牟利組織，日後會監察港鐵及其他基建工程問題。沙中線獨立調查委員會上月向涉事各方發出電郵，稱結構專家只需集中工程結構是否「安全」及「適合作預定用途」，毋須研究工程是否符合法規，潘焯鴻質疑委員會職責是找出工程問題真相，裁定車站結構安全與否或已超出職權範圍。

潘焯鴻稱，首階段希望籌得50萬元，用以對委員會「車站安全」裁決提出司法覆核，而下一階段將成立由法律、工程管理和結構專業組成的團隊，再就紅磡站內的結構問題等撰寫「民間調查報告」，計劃於明年3月中或之前發表。他又提到，在上一階段聆訊的政府結構專家證人、港大土木工程學系系主任區達光將不再出庭，他質疑是否因區達光在專家報告中質疑車站安全而被「噤聲」。

區達光接受本報查詢時澄清，自己雖然不繼續任證人，但仍受政府委託跟進沙中線安全問題。據悉工程師學會結構分部前主席劉志宏將擔任政府專家證人，他曾參與調查2016年城大運動中心綠化屋頂塌下事故。

運輸及房屋局回覆稱，港大區達光教授、關國雄教授及新加入的劉志宏博士均有就沙田至中環線項目紅磡站擴建部分及其鄰近的建造工程，分別向政府提供結構工程方面的專家意見。根據《調查委員會條例》（第86章）成立的調查委員會現正進行獨立調查，現階段政府不宜就獨立調查相關事宜作公開評論。

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