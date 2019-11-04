被控維園外非法集結阻差辦公　3區選候選人提堂　控方撤回禁足令 (20:14)

3名被告為區議員助理文念志（29歲）、祿福禮儀學院院長陳振哲（47）及無業的鄭仲恆（30歲）。控罪指出，3人今年11月2日在維多利亞公園外參與非法集結；3人亦被控於同日在維多利亞公園8號閘門外故意阻撓正在執行職務的警員，即高級督察（警務處職員編號：18506）及其隊員。

控方申請將案件押後至12月16日再訊，以調查附近閉路電視片段，其間不反對出庭應訊的文念志及鄭仲恆保釋候審，惟要求法庭頒布禁足令為保釋條件，禁足範圍為維園門口及維園之內。

主任裁判官錢禮問及控方，案情沒提及3人在維園內的行為，有何理據不准他們踏足維園，控方遂撤回禁足令。錢官分別批准文念志及鄭仲恆分別以3000及1000元擔保，其間不准離港、每周要到警署報到及居於報稱地址。

代表鄭仲恆的律師投訴稱，鄭仲恆約4時在維園被警員拘捕，逮捕人員並無交代他被捕的原因。另外，律師稱他今早11時許曾聯絡案件主管，主管表示無最新消息；10分鐘後致電控方，控方才說被告今午會被帶上法庭。

文念志是大埔區頌汀選區候選人，同區另一候選人為譚榮勳。陳振哲是區議會選舉大埔區林村谷選區候選人，同區另一候選人為陳灶良。鄭仲恒是沙田區鞍泰選區候選人，同區候選人還有招文亮及湯子霈。

相關報道：警首入維園射催淚彈 拘3區選候選人

其他報道：民主派批縱容警濫權 促重組警隊特首問責下台

其他報道：6記者戴示威頭盔出席警記者會 警方取消記者會