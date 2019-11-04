涉強姦非禮16歲智障女生　駐校社工被控19罪受審 (19:15)

被告翟光輝（案發時55歲）被控11項非禮罪、2項企圖強姦、1項強姦、1項在企圖在未經同意下作出肛交，共15項控罪。另有4項交替控罪，即1項與精神上無行為的人非法性交，2項企圖與精神上無行為的人非法性交、1項企圖與精神上無行為能力的人作出肛交。

案件發生於2017年7月29日至2018年6月9日，犯案地點包括涉案學校、大廈天台、公園、停車場等，被告曾同日5次犯案。女事主X當時介乎15至16歲，即被告涉首項非禮罪時，事主未滿16歲。

同校學生家長察異樣告知事主母 查看WhatsApp揭發

控方在開案陳辭稱，女事主X患自閉症及輕度智障，案發時在特殊學校就讀中五，被告則為駐校社工。學校規定男社工負責男學生個案，即他不需要負責X的個案。

被告在2017年起侵犯X，趁她參與課外活動、約她外出，或在午飯下午茶時間侵犯她。同年7月29日，X參與高爾夫球活動，被告坐在身旁摸她大腿及手臂，X曾拒絕，但不獲理會。同年12月17日，被告帶X往學校天台，伸手入其內褲非禮私處。

翌年3月4日，被告帶X到校內的社工辦公室，摸她臀部和腰部。4月4日，被告又帶X到朋友的天台單位非禮她，包括摸胸、吸吮乳頭、把手指插入陰道、戴安全套企圖強姦她，失敗後再嘗試，終強姦X，更在她不願意下肛交。

4月6日，X參加賣旗活動後，被告帶X上其私家車，親吻、摸大腿及私處約半小時。5月9日，被告私下約會X，兩人在荔枝角港鐵站相見，被告不讓X去荃灣找母親取物，被告最後跟隨X去荃灣，在公園非禮對方，事主曾三度表示不適，均不獲理會，其後再次在西鐵荃灣西站非禮她。

5月20日至6月9日，被告在校內社工辦公室，7度非禮X的私處、胸部等，有時更會脫去她的衣服，要求X幫他手淫。

不久，同校學生家長告知事主母親，被告特別關注X，母親查看其WhatsApp對話，發現被告和她的關係不尋常，向校方投訴，終報警求助。

事主：害怕遭被告殺害 不敢逃走

事主X在錄影會面稱，2017年12月17日，被告在學校天台非禮她私處，X感不適，但沒有說任何說話。其後，被告要求X替他手淫，完事後着她到女教職員廁所洗手。2018年2月農曆新年假期，被告邀約X外出用餐，被告強迫X刪除兩人約會的WhatsApp對話，起初她不同意，兩人爭吵，估計被告不想讓她家人及學校知悉事件。

同年4月4日，被告帶X到朋友的天台單位，脫去她的衣服，在其私處塗潤滑劑，繼而強姦她，過程中被告更換4至5次安全套。X形容「痛到講唔到嘢」，並稱「望住門口，好想走」，但害怕被告會「殺我」、「抆頸」。聆訊明續。

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