謝振中：涉咬甩趙家賢左耳男子被控傷人　兩男涉行私刑被控襲擊 (18:56)

謝振中表示，警方是無奈被迫取消記者會，對有記者不尊重採訪場合、剝削其他記者採訪權利及公眾接收警方重要信息的機會感「非常遺憾」。

昨夜（3日）太古城中心外發生持刀傷人及打鬥事件，民主黨太古城西區議員趙家賢被一名灰衣男子咬斷左耳。警方於記者會上播出事發片段，謝振中表示，警方已拘捕3名涉案施襲者，涉咬耳的48歲男子被控傷人罪；涉執行私刑的23歲及29歲男子被控襲擊致造成身體傷害罪。

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謝振中指出，市民於商場唱歌及叫口號警方並無干預，因有蒙面暴徒破壞商店，警方才進入商場，警方及時介入是負責任的做法，他強調商場及屋苑平台並不是罪犯的避風塘。對於新華社香港分社於上周六（2日）破壞，他質疑「到底是誰用暴力打壓新聞自由？」

科大電腦系男學生今日凌晨於將軍澳廣明苑停車場內疑躲避催淚彈期間，意外從3樓墮下，飛墮2樓重創昏迷，謝振中表示，警方非常關注事件，已派出東九龍總區重案組跟進，並翻查閉路電視了解事件始末，他祝願傷者早日康復。

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警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，過去周末共有325人被捕，包括247男78女，年齡介乎14至54歲，涉非法集結、藏有攻擊性武器等罪。

趙家賢將於本月24日舉行的區議會選舉競逐連任，對手為經民聯的丁煌。

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