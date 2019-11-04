涉藏4汽油彈7桶汽油　貨倉職員提堂被拒保釋 (19:00)

被告吳偉豪（38歲）報稱貨倉職員，他被控一項刑事損毁，指稱他於今年10月14日在元朗好順泰大廈「喜尚嘉喜宴會廳」及「百樂門宴會廳」地下共用入口損壞該處地毯。他另被控兩項管有攻擊性武器，指稱他於今年11月2日在元朗橫洲福喜停車場外攜有4個玻璃樽，樽內有汽油；及於横洲順通貿易公司貨倉內管有7桶約100公升汽油及一個內有汽油的玻璃樽。

控方申請將案件押後，以索取法律意見，及讓警方作進一步調查，包括翻看閉路電視片段及索取證物化驗報告，其中於被告背包搜獲的4支汽油彈，其中一支確認含易燃成分。

另涉催淚彈擲酒樓被控刑毁

據悉，被告於元朗一貨櫃工作及居住，他當日於住所附近停車場被警方截停，搜獲上述汽油彈及汽油。當局檢驗從其住所搜獲的衣物後，確認他涉於10月14日將一枚催淚彈擲向案發的酒樓，並燒毁地毯，過程由閉路電視拍攝到。

被告在庭上不時望向旁聽席，他另涉於8月在連儂牆附近與他人打鬥，不准保釋，有旁聽者舉右手並叫「加油」，被保安制止。

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