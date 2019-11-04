民主派批縱容警濫權　促重組警隊特首問責下台 (18:45)

工黨張超雄形容警暴如同「國家級恐怖主義」，縱容警方濫權，「你幾大力打壓，幾荒謬嘅手段、幾暴力嘅武器，你係贏唔到香港人，拜託林鄭馬上辭職、換政府」。

警方近期多次在示威現場使用催淚彈、水炮車等，教育界葉建源稱將提出立法會緊急質詢，指催淚彈含山埃等成分，憂慮造成健康威脅，且催淚彈爆開時溫度亦極高，嚴重威脅市民，質疑催淚彈落在市民背部違反規例，強調必須盡快停止有關做法。

公民黨譚文豪稱，食衛局長陳肇始指水炮車藍色水對人體無害是錯誤，因藍色水不止食用染料，更包括催淚水劑，他早前被噴藍水，皮膚因而起水皰，至今仍有紅印。譚文豪又指，最近多次觀察到前線警員不聽上級指令，舉例有指揮官要求勿進入大埔商場，但前線不理，質疑已屬「政變」，強調應嚴格徹查不遵守命令的人，有需要重組警隊。

議會陣線毛孟靜表示，香港有新聞、信息流通自由，斥警方在沙田新城市廣場向記者噴射胡椒噴霧，打壓新聞採訪，更言語恐嚇年輕記者，此外在警方包圍消防員期間更恐嚇及要求記者後退，完全不能接受。

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