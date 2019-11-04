廚師涉剪刀插斃妻子　驗屍官於死者喉骨找到刀鋒碎片 (16:50)

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報稱廚師的被告蕭偉昌，否認一項在2016年12月30日在香港謀殺女子黃淑珍（終年54歲）的罪名。案情指出，被告與死者於1984年結婚，育有一子一女，兒子任職警員，女兒為銀行出納員。

被告任職警員的兒子蕭啟安（譯音）在庭上供稱，涉案位於屯門澤豐花園的單位，由父母於1988年聯名購入，在案發前家人已出售該物業，並購入同屋苑的較大單位，單位的註冊業主為兒子，但按揭由全家共同承擔，預計翌年3月遷入新單位，並向新業主租住舊單位。兒子表示，涉案單位共有兩房，他和被告同睡一房間，母親則與妹妹同睡另一房間。

控方案情指出，被告於2016年12月30日晚上11時半到青山警署自首，聲稱殺了妻子，並在警方會面中透露，兩夫婦因金錢及妻子經常指摘他有外遇問題而感情不佳，已分房居住10年。

在案發前3日，被告身體不適到診所求診，案發前當日他睡至晚上9時起牀，感肚餓要求妻子給他預備食物，但妻子叫他找自己的女友，兩人開始爭吵，被告從抽屜取出剪刀威嚇要傷害她，更割傷她右手腕，妻子大怒欲奪回剪刀，被告聲稱曾插了她5至6下，以及揑其頸部至昏迷，其間妻子一度要求停手，但被告回應拒絕。

被告之後洗澡更衣，取了人民幣打算返內地，並帶着染有血迹的剪刀和衣服放在一個白膠袋離家，之後棄掉讓膠袋。他一度前往屯門警署，之後他打算到青山醫院，最後決定到青山警署自首。

警方隨即到涉案單位，發現死者躺在牀上，被毛氈蓋着，已經死亡。警方亦找到涉案剪刀及血衣，發現剪刀一角缺失，但其後驗屍官在死者喉骨內找回碎片，並指死者因身體多處插傷死亡。

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