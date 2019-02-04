6記者戴頭盔出席警記者會　被要求離開不果記者會取消　記者稱不滿被警針對 (17:53)

【17:15】記協執委、立場新聞記者陳朗昇為其中一名參與行動的記者，他於警方宣布取消記者會後、在警總外表示，昨有一名立場新聞特約攝影記者和一名浸大學生會編輯委員會記者採訪時被捕（兩人現已獲釋），因而代表香港記者協會及香港攝影記者協會發起行動，他強調並不是示威或抗議，對警方取消記者會感「遺憾」。
陳朗昇指出，警方要求記者互相尊重，惟前線記者多次成為警方針對對象，被警員噴胡椒噴劑及被捕，他對此感「非常可惜」及「難以接受」，他亦對立場攝影記者被捕10多小時仍未獲釋感「非常不滿」。他希望新聞界管理層諒解及支持記者今日的行動，不要秋後算帳。
另一名參與行動的端傳媒記者表示，他們並無阻礙記者會安排，只是服飾上有不同，並無阻撓秩序，批評警方任意中斷記者會，質疑警方剝奪公眾知情權。
【16:26】警方今午（4日）舉行記者會，有6名記者分別戴上貼有「查警暴止警謊」6字的頭盔出席，6名警方及消防處高層出場數分鐘便離場，警方宣布暫停記者會，並不斷要求6名記者，若不除下頭盔便離開，指出警方記者會是讓公眾得到警方資訊，並不是讓記者示威，若記者有意見可從其他渠道反映，又指示威記者剝削其他媒體採訪自由，事件擾攘多時，示威的記者仍未離開記者會場地。在約半小時後，警方取消記者會。
主持記者會的警察公共關係科警司高振邦點名示威的6間傳媒機構記者離開，包括《明報》、香港電台、立場新聞、端傳媒、獨立媒體及《am730》。
今日出席記者會的警方高層包括警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、港島總區高級警司（行動）吳樂俊、行動部高級警司汪威遜及消防處副消防總長（總部）陳慶勇。