6記者戴頭盔出席警記者會　被要求離開不果記者會取消　記者稱不滿被警針對 (17:53)

陳朗昇指出，警方要求記者互相尊重，惟前線記者多次成為警方針對對象，被警員噴胡椒噴劑及被捕，他對此感「非常可惜」及「難以接受」，他亦對立場攝影記者被捕10多小時仍未獲釋感「非常不滿」。他希望新聞界管理層諒解及支持記者今日的行動，不要秋後算帳。

另一名參與行動的端傳媒記者表示，他們並無阻礙記者會安排，只是服飾上有不同，並無阻撓秩序，批評警方任意中斷記者會，質疑警方剝奪公眾知情權。

【16:26】警方今午（4日）舉行記者會，有6名記者分別戴上貼有「查警暴止警謊」6字的頭盔出席，6名警方及消防處高層出場數分鐘便離場，警方宣布暫停記者會，並不斷要求6名記者，若不除下頭盔便離開，指出警方記者會是讓公眾得到警方資訊，並不是讓記者示威，若記者有意見可從其他渠道反映，又指示威記者剝削其他媒體採訪自由，事件擾攘多時，示威的記者仍未離開記者會場地。在約半小時後，警方取消記者會。

主持記者會的警察公共關係科警司高振邦點名示威的6間傳媒機構記者離開，包括《明報》、香港電台、立場新聞、端傳媒、獨立媒體及《am730》。

今日出席記者會的警方高層包括警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、港島總區高級警司（行動）吳樂俊、行動部高級警司汪威遜及消防處副消防總長（總部）陳慶勇。