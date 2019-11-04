野戰迷疑遭殺害　兩友人涉謀殺受審 (18:15)

被告依次為地盤工人嚴汝衡（27歲）和海事處小輪助理員周正賢（21歲）。兩人被控於2017年5月28日，在香港與黃朗祺一同謀殺郭葦諾。首被告另被控於同日，與黃暐浩作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，即致使郭葦諾iPhone內儲存的資料被移走或刪除。

控方開案陳辭指，事主生前喜歡玩野戰和收集相關裝備，包括迷彩服裝、氣槍、高規範的夜視裝備和望遠鏡等。事主亦因裝備的供應問題與首被告發生衝突，首被告遂感不滿，並計劃給予對方一個教訓。而被告案發前的WhatsApp通話紀錄顯示，他們有意圖謀殺事主，或對事主構成嚴重傷害。

控方又指，案發前一晚，事主與朋友乘的士離家，並與首被告和黃朗祺登上衛奕信徑。首被告其後著事主的朋友和黃朗祺留步，自己與事主則繼續登山。事主的朋友其間曾透過對講機聯絡事主，惟沒收到回應。首被告半小時後回來，稱事主收到WhatsApp訊息後，便獨自匆忙離開，眾人其後下山離開。事主家人在同日早上發現事主失蹤，事主兄長至下午報警求助，事主的屍體最終於翌晨8時20分，在山上被消防員發現。

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