指警索醫療報告未予時間反對　爆眼女子申覆核增理據被拒 (15:15)

申請人為爆眼女子「K」，答辯人為警務處長。

申請方由資深大律師彭耀鴻代表，他提出把入稟狀中警方「拒絕」（refusal）提供手令內容改為「未有」（failure），並獲批准。他又申請增加一項理據，指申請人收到醫管局通知說警方要求索醫療報告後，已發信警方會作法律爭議，惟警方仍在未有予申請人查看手令內容下，「完全執行」（fully executed）手令，亦未予申請人時間反對，做法構成不公，偏離政府部門一向做事作風。

代表警方的資深大律師莫樹聯反駁，指出醫管局已通知申請人一切關於手令事宜，而警方只依法辦事，若因為申請人一封信而停止調查，做法「荒謬」，又不明白申請人指何謂「完全執行」，比較下怎樣為之「部分執行」（partially executed）。他表示，申請人若不滿警方做法，大可從民事方向申請臨時禁制令，惟申請人沒有這樣做，反而在司法覆核中爭拗警方有否「完全執行」手令，因此他反對申請方增加這一項理據。

申請方回應，警方知悉申請人會就手令作法律爭議後翌日，便已經迅速到法庭申請手令索醫療報告，行為屬「完全執行」。申請方續指出，警方沒有通知申請人任何手令內容，申請人連警方從哪個裁判官身上取得手令也不知道，質疑是否要親身前往醫院阻止警方拿取醫療報告。

法官林雲浩聽畢雙方陳辭，拒絕申請方增加上述理據，並押後頒布理由。有關警方拒絕向K提供手令內容是否合法的聆訊隨即展開，聆訊下午繼續。

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