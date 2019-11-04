萬聖夜涉「雷射筆」襲警　22歲女子提堂准保釋 (13:41)

被告黃倩欣（22歲）暫毋須答辯，控罪指她今年10月31日在畢打街與德輔道中交界襲擊高級督察劉嘉昇。

控方申請將案件押後，待警方進一步調查，包括檢取閉路電視片段、警方錄影片段及被告手機電話紀錄，控方亦不反對被告擔保。辯方透露她一個月前辭去工作，目前失業。

主任裁判官錢禮應控方要求，將案件押後至12月30日再訊，准被告以現金1000元擔保，其間每晚11時至翌日早上7時需要宵禁、不得離港及每周到警署報到兩次。

另外，上周六（2日）港九多區爆發衝突，從事廣告設計的張俊文（22歲）涉在中環砵典乍街襲警被捕，案件今在東區裁判法院提堂，被告因留醫而缺席聆訊。錢官將案件押後至本周四（7日）再訊，其間被告由警方看管。控罪指他於今年11月2日，在中環砵典乍街18號外襲擊警務人員韋鑑洸。

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