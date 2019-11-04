「1000萬求一路」金主冀用愛解決事件　哈爾濱政協：無錢怎有愛 (13:19)

莊紫祥說「1000萬元代表我的誠意」，當中700萬元給予評選員，其餘300萬元給予方案入圍者，參賽者要提交姓名及手提電話號碼，他最初會選出100個入圍方案，方案不可包含政治元素，只涉民生問題，初賽後會安排參賽者化妝，「希望他們更可演出、更搞笑」，「我會從左右各方面問清楚他是否錫香港」，之後有複賽、準決賽、總決賽，冠軍方案可獲100萬元，另設「最佳演出獎」獎金有88,888元，明年1月13日會公布酬金名單。

對於民間提出的五大訴求，他強調現在不是戰爭，現在這是家事，若他說自己支持某一方，都會「中槍」。他正與大型電視台商討，研比賽錄影再在電視台播放，而最後勝出的冠軍方案不會交給政府，反而他想聘請最強十強的參賽者，成為他公司名下職員。而他指自己從事金融科技業，公司每年交易額達1.1萬億元。

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