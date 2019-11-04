【太古城斬人】邵家臻稱趙家賢左耳已駁回　據悉持刀漢有精神病紀錄 (17:10)

【12:58】社福界立法會議員邵家臻今早（4日）於facebook發布消息，稱民主黨區議員、民主動力召集人趙家賢的左耳已駁回。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀在facebook表示，涉事暴力畫面令人十分不安，令她想起有警察在沙田新城市廣場遭咬斷手指的一幕，她祝趙家賢早日康復。

葉劉淑儀續稱，反修例風波已經拖了5個月，政府「止暴制亂」未見成效，不同群體、不同政見者之間的仇恨不斷加深，社會對立愈來愈接近壓力爆煲臨界點。她呼籲，政府應該向市民提出工作目標，明確地作出承諾，最遲於12月中旬平息這場政治風暴，讓市民在聖誕節有喘息機會，在2020年重新出發。

昨日（3日）有網民發起傍晚在太古城中心舉行「東區集氣人鏈日」，一名操普通話的灰衣男子，晚上在太古城中心外因政見與市民口角，拳擊一名女子後斬傷最少3人，其後更咬斷阻止其離開的民主動力召集人、民主黨太古城西區議員趙家賢的左耳。

民主黨趙家賢為太古城西候選人，同區另一候選人為經民聯丁煌。

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