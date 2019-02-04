【112港島‧灣仔銅鑼灣】背部重創急救員為樹仁一年級生　樹仁：提供學業醫療法律支援　中學母校︰傷者情況穩定 (11:25)

胡懷中表示，已經聯絡了願意協助的醫生及律師。校方將於今日內去信警務處處長，要求他提供有關事件的一切資料，以釐清事實，作進一步後續跟進。他再次呼籲同學須注意自身安全，離開暴力衝突現場。

【11月4日10:50】受傷義務急救員為保良局董玉娣中學舊生。該校發聲明稱，知悉事件後感到非常震驚、擔憂和難過，校長和老師已前往醫院探望，送上真摯的慰問和關心。

聲明表示，受傷義務急救員情況穩定，暫無需接受手術，正留院觀察及待進一步治療。聲明引述受傷急救員說，他感謝學校、老師、同學及師弟師妹的關心，現階段將專心接受治療。校方將全力協助其需要，會繼續緊密與他聯繫，祝願他早日康復。聲明又提到，校方不同意任何暴力，期望各方克制，呼籲同學及校友注意個人安全，遠離危險。

【11月3日23:08】有市民昨（2日）發起在尖沙嘴及港島集會，終演變成多區衝突。其中在銅鑼灣有一名義務急救員昨晚疑被催淚彈擊中，背部大範圍甩皮重創。樹仁大學學生會今晚（3日）發聲明，證實傷者為該校一年級生，強調該同學持有急救牌照，當時正履行人道救援之義務，對警方的行為予以最強烈譴責，並要求校方向傷者提供支援。

樹仁大學學生會於聲明指出，該名一年級生於昨晚7時許在波斯富街電車站遭警方投擲的催淚彈正中後背，當時他並沒有配戴防毒面具，因此吸入大量濃煙不適，一度休克，及後被送往醫院治理。樹仁學生會稱，當時現場一帶也只有記者及急救員，批評警方做法無理，更對所有急救員、記者及市民造成威脅。

樹仁學生會又在聲明中向校方提出4項訴求，要求在涉事同學康復期間提供學業進度、醫療及法律上支援，並對警方使用高殺傷力武器及暴力對待學生和在場人士予以譴責；學生會又要求校方立即成立獨立調查委員會追究警暴，以及採取更多措施保護該校學生，例如禁止警方進入校園範圍搜捕。

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