傳媒工會及機構譴責警方任意拘記者　促特首指令警停暴力阻採訪 (17:51)

【17:50】記協、攝記協、獨立評論人協會及大專新聞教育工作者聯席等新聞媒體工會及機構今日下午（4日）發表聯署聲明，強烈譴責警方任意拘捕記者及阻礙記者採訪，要求警方立即釋放被捕記者，並促請特首林鄭月娥指令警隊停止暴力阻撓採訪。
聲明指出，近月示威不斷，政府多番強調絕不容忍暴力，但對於警隊針對記者施行的言語甚至肢體暴力，卻屢屢視而不見，昨日（3日）再有特約記者及學生記者在正常採訪期間，被防暴警員無理拘捕，強烈譴責警方以各種不同手段阻礙記者採訪，同時促請特首指令警隊，立即停止一切妨礙新聞自由的行為，讓光明正大的執法行動可被全數記錄下來。
記協主席：被捕記者未獲釋 批警針對記者「相當虛偽」
【10:59】警方昨日（3日）在太古城中心，拘捕立場新聞特約攝影記者和浸大學生會編輯委員會記者。香港記者協會主席楊健興今早（9日）接受港台節目訪問，指出兩人至今未獲釋，批評警方以阻差辦公拘捕記者，情況是「沒有最差，只有更差」。
楊健興提到，有攝影師上周曾被指阻差辦公，遭扣留7小時。他說，警方不只向記者使用催淚彈等武力，甚至作出拘捕，強調問題嚴重，又批評警隊相當虛偽，行為明顯針對記者，呼籲警方遵守不是針對記者的承諾。
新華社位於灣仔皇后大道東的香港分社上周六（2日）被破壞及縱火，楊健興表示，譴責針對媒體機構的暴力行為。他說，若有人認為有關報道不公道、存在偏頗，應該用其他渠道表達，而非使用暴力。