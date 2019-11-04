傳媒工會及機構譴責警方任意拘記者　促特首指令警停暴力阻採訪 (17:51)

聲明指出，近月示威不斷，政府多番強調絕不容忍暴力，但對於警隊針對記者施行的言語甚至肢體暴力，卻屢屢視而不見，昨日（3日）再有特約記者及學生記者在正常採訪期間，被防暴警員無理拘捕，強烈譴責警方以各種不同手段阻礙記者採訪，同時促請特首指令警隊，立即停止一切妨礙新聞自由的行為，讓光明正大的執法行動可被全數記錄下來。

記協主席：被捕記者未獲釋 批警針對記者「相當虛偽」

【10:59】警方昨日（3日）在太古城中心，拘捕立場新聞特約攝影記者和浸大學生會編輯委員會記者。香港記者協會主席楊健興今早（9日）接受港台節目訪問，指出兩人至今未獲釋，批評警方以阻差辦公拘捕記者，情況是「沒有最差，只有更差」。

楊健興提到，有攝影師上周曾被指阻差辦公，遭扣留7小時。他說，警方不只向記者使用催淚彈等武力，甚至作出拘捕，強調問題嚴重，又批評警隊相當虛偽，行為明顯針對記者，呼籲警方遵守不是針對記者的承諾。

新華社位於灣仔皇后大道東的香港分社上周六（2日）被破壞及縱火，楊健興表示，譴責針對媒體機構的暴力行為。他說，若有人認為有關報道不公道、存在偏頗，應該用其他渠道表達，而非使用暴力。

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