被捕攝記獲釋　立場新聞：擬追究警濫捕 (17:26)

立場新聞稱，Joey Kwok 目前的身心狀況良好，將會繼續前線採訪工作。該網媒強烈譴責警方以莫須有的「阻差辦公」罪名，阻礙記者採訪工作，表示將徵詢法律意見，循合適途徑，追究今次警方濫捕事件。

攝記原地拍攝遭警撲跌拘捕 立場新聞：強烈譴責警無理拘捕

【12:43】網民昨發起「七區行街」活動反對警暴，惟部分地點未見人潮，反而多區商場有市民集結，昨午警方多次以有人破壞商店設施為由闖入商場執法，其間進入太古城中心拘捕多人時，正在現場採訪的一名立場新聞特約攝影記者和一名浸大學生會編輯委員會記者被捕，其中立場特約攝記被控阻差辦工。

根據立場新聞發放的片段，當時防暴警於太古城商場內制服一名青年，身穿橙衣的立場特約攝記正與另一名女記者在場拍攝，位置與警方相隔約10米，其間有另一批防暴警途經記者身旁時，該批警員突然衝前推開女記者，攝記繼續原地不動拍攝，即遭防暴警撲低制服，警員更一度想搶去其手上的相機，最終他被鎖上手扣押走。

立場新聞編輯部發出聲明，強烈譴責警方無理拘捕，阻礙正常採訪工作，要求警方立即釋放被捕記者。聲明中又提到反修例運動至今，記者一再遭警方針對，由言語辱罵，到選擇性截查阻撓驅趕，以及多次襲擊，再以阻差辦公等罪名拘捕記者，甚至傳聞官方認證記者制度，均反映警方試圖阻嚇傳媒，淹沒真相。