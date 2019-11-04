防暴警闖廣明苑催淚彈　科大生墮樓命危　科大校長到醫院探望 (10:05)

廣明苑業主立案法團偕大批街坊於廣明苑內開咪，要求防暴警離開，雙方互相指罵後，警員退出屋苑範圍，再向屋苑範圍發射一輪催淚彈後登車離去。

科大學生會證實，該墮樓重創青年為姓周科大男生，目前已插喉，暫時無生命危險。科大校長史維今早9時45分到醫院探望受傷學生，其間沒有回應記者提問。

西貢區議員方國珊亦到醫院探望，並透過facebook表示，醫護人員已為傷者處理爆肺情況，其家人一直在旁陪伴。據了解，周同學送院後接受全身電腦掃描，其後直接進入手術室接受緊急手術，傷者出現右硬腦膜下血腫（Right Acute subdural haematoma），需要接受顱骨切除術，將血塊移除。

方國珊為西貢環保北區選候選人，同區候選人為陳展浚及何梓聰。

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