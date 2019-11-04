防暴警廣明苑射催淚彈　修讀電腦科大生墮樓腦出血未受控 (15:27)

【13:15】與傷者同為科大投球隊成員的文先生透露，傷者姓周，主修電腦，居於尚德邨，曾參與反修例遊行並關心事態發展。文先生表示，今早未有收到周同學的信息，返校後始獲悉他為墮樓傷者，即趕赴醫院了解。

今早受傷科大生被推出深切治療部病房，醫生護士跟隨。傷者的家人在病房門外守候，其中一名手持枴杖老翁憂心痛哭。

中午1時，兩名東九龍總區重案組探員到深切治療部病房調查。另有警員返回尚德邨停車場調查，傷者墮樓時倒臥位置仍留有血迹，警員以雪糕筒圍封。

【11:43】現場消息稱，傷者被推出病房，將再接受手術。

【11:31】香港科技大學表示，非常關注同學受傷而被送院事件，今日（4日）凌晨即時派員到醫院了解事件，科大校長史維教授今早亦到醫院探望並慰問傷者家屬。大學將為同學及其家人提供一切適切援助，衷心祝願該同學早日康復。

【10:05】網民昨（3日）發起的「七區行街」行動，最終演變成多區衝突，至今日凌晨（4日）仍未平息，其中將軍澳凌晨再爆衝突，大批示威者於唐明街一帶堵路，與警方衝突期間，防暴警發射多枚催淚彈驅散，又衝入廣明苑範圍搜查及大肆發射催淚彈，整個屋苑煙霧瀰漫，其間防暴警多次向停車場及有蓋行人路發射催淚彈，有青年於停車場內疑躲避催淚彈期間，意外從3樓墮下，飛墮2樓重創昏迷，義務急救員及消急救護員於現場搶救逾20分鐘，傷者仍未回復清醒，由擔架抬上救護車送院搶救，另有一名義務急救員被海棉彈擊中，及有一名男子被捕時血流披面。

廣明苑業主立案法團偕大批街坊於廣明苑內開咪，要求防暴警離開，雙方互相指罵後，警員退出屋苑範圍，再向屋苑範圍發射一輪催淚彈後登車離去。

科大學生會證實，該墮樓重創青年為姓周科大男生，目前已插喉，暫時無生命危險。科大校長史維今早9時45分到醫院探望受傷學生，其間沒有回應記者提問。

西貢區議員方國珊亦到醫院探望，並透過facebook表示，醫護人員已為傷者處理爆肺情況，其家人一直在旁陪伴。據了解，周同學送院後接受全身電腦掃描，其後直接進入手術室接受緊急手術，傷者出現右硬腦膜下血腫（Right Acute subdural haematoma），需要接受顱骨切除術，將血塊移除。

方國珊為西貢環保北區選候選人，同區候選人為陳展浚及何梓聰。

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