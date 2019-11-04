浸大生太古城採訪被捕　錢大康：非常關注情況　新聞系籲警釐清事實 (13:33)

聲明指出，浸大新聞系主任劉志權、副教授李文及高級講師呂秉權，獲悉鄧同學被捕後，第一時間趕到柴灣警署提供協助，並同時與學生的家人一直保持密切聯絡。由於警方只准律師進入警署內與鄧同學會面，所有老師只能在警署門外等候至今日凌晨時分。據校方委託的律師與鄧同學會面後表示，警方將繼續扣留鄧同學以便進一步調查，而鄧同學目前狀況穩定。

浸會大學傳理學院新聞系強烈呼籲警方釐清事實，並在調查過程中公平及合理地對待鄧同學。他們重申堅定捍衛新聞自由的一貫立場，促請警方尊重學生記者的採訪權益，確保學生記者在採訪過程中的人身安全。

【07:32】香港浸會大學校長錢大康今日（4日）向師生及校友發聲明，證實一名編委會新聞系學生昨晚（3日）在太古城採訪期間被捕。他表示，非常關注涉事學生情況，包括新聞系主任在內的浸大教職員已隨即到警署了解，並提供協助，校方已聯絡涉事學生家長及安排律師提供法律支援。

錢大康稱，正與政府相關部門聯絡，確保周末期間被捕的其他浸大學生得到公平的對待。

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