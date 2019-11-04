鹽田梓藝術節網站今啟用　可預約導賞 (08:45)

藝術節為期3年，將分3個時段舉行。策展機構文化葫蘆發言人表示，首年的藝術節將於本月30日開始。全部藝術品都是由本地藝術家、設計系或園景系學生所創作，另外，村長和村民也有一起合作設計。發言人表示，希望給予本地藝術家更多發展機會。他又強調，藝術節同樣歡迎本地客和外地客。有人質疑鹽田梓地方不大，未必能承載大量旅客，發言人說，會統計乘坐渡輪人數，若太多人同時進村，或會請旅客先在西貢參觀，若干時間後才回來坐船進村，期望能達到人流管制效果。

發言人補充，相關藝術節於今年初招標後，文化葫蘆在今年4月中標。他續說，政府預算案只是計劃撥款2400萬元，他們中標的金額遠低於預算數字。他解釋，因為研究後，覺得現時的規模及預算已足以承辦及策展藝術節。

鹽田梓藝術節將會舉辦多項互動體驗活動，包括文化生態導賞團、客家茶果製作工作坊、曬鹽技藝工作坊、講座、音樂表演等。部分展品亦會於藝術節後成為常設展品，讓訪客繼續觀賞。相關活動將接受網上報名，詳情可瀏覽網頁www.YimTinTsaiArtsFestival.hk。