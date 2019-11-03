網民發起「行街」　防暴警新城市廣場制服多人 (17:33)

【17:33】屯門時代廣場職員用膠帶圍封商場出入口，並貼上「商場已關，請使用其他通道」告示，商場內市民陸續離開。

【17:22】大批市民於太古城中心聚集，高唱二創歌曲《肥媽有話兒》。

【17:17】消防懷疑接獲火警報告，帶同滅火筒及背泵到屯門文娛廣場，街坊在指罵防暴警的同時向消防報以歡呼聲及掌聲，有人高呼「支持消防」，又叫消防員要「反抗」。

【17:01】沙田新城市廣場一名青年被噴胡椒噴劑後哮喘發作，呼吸困難，救護員為他戴上氧氣罩協助他呼吸。救護員用推牀把多人送往救護車。

【17:00】警方表示，今日（3日）下午開始，有示威者於沙田新城市廣場聚集，至下午約4時，一批手持滅火筒等工具的蒙面暴徒突然破壞港鐵沙田站的入閘機等設施，又敲打客務中心玻璃，並於數分鐘後逃至沙田新城市廣場其他樓層。警方到場處理及拘捕涉案者，其間不斷有人從商場高處向警務人員投擲雜物。警方警告暴徒必須立即停止違法暴力行為，切勿作出任何危害他人人身安全的行為。

【16:57】救護員到沙田新城市廣場協助治理多名「中椒」市民。

【16:48】沙田新城市廣場防暴警撤走後，市民在中庭再度聚集，播放《願榮光歸香港》及高叫口號。現場有多名市民曾被胡椒噴劑噴中，由旁人協助冲洗眼睛。一名接受治理的中年男子表示，他旁觀警察打人時遭警員粗暴推撞，又近距離用胡椒噴劑噴他。

【16:33】沙田新城市廣場一批曾向樓下噴射胡椒噴劑的防暴警，沿扶手電梯返回中庭，惟遭市民在較高層指罵及拋擲雜物，警員要舉起圓盾遮擋。

【16:29】有防暴警在沙田新城市廣場較高層位置向下方市民噴胡椒噴劑，中庭有防暴警向樓上市民舉長槍警告。

【16:25】有示威者逗留在屯門市中心一帶商場，每次有警員巡經時代廣場，示威者及街坊都會以雨傘及尼龍繩封鎖玻璃門，防止警員強行闖入。

【16:22】早前有十多名黑衫蒙面示威者在港鐵沙田站破壞入閘機，以及敲打客務中心玻璃後散去。數十防暴警察進入沙田新城市廣場，部分持長槍，把多人按在地上制服及反綁雙手。較高樓層有市民指罵「黑社會」。

【16:02】沙田新城市廣場中庭有大批市民聚集，部分人穿上黑衣。

【15:30】下午3時許，十多名黑衣蒙面示威者走進大埔超級城，破壞吉野家，打破玻璃，其後散去。

【14:27】屯門政府合署附近一度有約30名示威者聚集，防暴警察到場後示威者四散。有年輕男子被防暴警察截查，街坊隨即指罵警察。防暴警察逗留約6分鐘後收隊。

【14:21】立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國行經金鐘海富天橋時，被防暴警察截停及問他前往何處，另一名防暴警察認出他後放行。

【14:17】市民方先生表示，今日到金鐘添馬公園本想看海，卻遭警方驅趕，又問「佢哋（警察）張身分證值錢過我張身分證？」中區警區總督察陳淑萍說，因可能有公眾活動，封閉範圍包括海富天橋，稱市民可到其他公園活動。

【14:05】防暴警察推進至金鐘海富天橋後一度停下，數名長者繼續指罵警員，警方續推進，表示在海富天橋的人也要離開。

【13:58】防暴警察從金鐘添馬公園海濱開始推進，要求市民立即離開，引起市民不滿，有市民表示「皇軍都唔會咁」。

【13:52】現場廣播稱由於有公眾活動，金鐘添馬公園將會關閉，大批防暴警察要求在場者離開。

【13:20】下午1時，旺角麥花臣遊樂場外有至少20名防暴警察及便衣警員駐守，球場內暫時所見只有外傭聚集。

1時15分左右，金鐘添馬公園約10多名防暴警察巡查，向在場外傭稱添馬公園稍後或有集會，促外傭下午3時前離開。

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