網民發起「行街」　防暴警太古城中心外施放催淚彈 (22:35)

【22:35】浸大學生會及傳理學會先後發表聲明，譴責警方無理執法及阻礙記者採訪。

【22:30】將軍澳一批防暴警在PopCorn商場外往尚德邨行人天橋截查市民，最少帶走一人。

【22:20】醫管局表示，截至晚上9時51分，太古城傷人案共有5名傷者送往東區醫院，當中兩男子危殆；一男一女情況嚴重；一男子情況穩定。據悉，兩名危殆傷者包括一名被刺傷背部及腹部的男子，以及涉嫌行兇、頭部受傷的男子，兩人正接受緊急手術；趙家賢情況嚴重，正等候接駁耳朵手術。

【22:13】警員在太古城施放催淚彈後，開咪呼籲樓上的街坊關窗及關冷氣。

【22:10】在太古城中心外原本已登上警車的防暴警，突然落車及施放催淚彈，並舉黑旗警告，在場聚集的市民繼續高叫口號。

【21:55】民主派議員到太古城中心，向現場聚集的市民轉達受傷區議員趙家賢的呼籲，希望太古城街坊盡快離開，免被警方拘捕或受傷。現場聚集的近千人未有理會，指罵一眾議員，表示「我們無做錯，我們只是被警察打」，反要求議員離開，並繼續高叫口號，又辱罵現場警員。

【21:46】警方表示，太古城中心斬人事件中共6人受傷，暫拘捕3人。

【21:36】鑽石山龍蟠街荷里活廣場外，防暴警舉藍旗警告聚集的街坊。

【21:33】大埔超級城附近的太和路有示威者堵塞道路，警車開到現場。

【21:14】浸大學生會編委會在facebook發表聲明，表示編委記者鄧澤旻在太古城中心採訪期間被警察制服及拘捕。該記者在場為執行採訪職務，已佩戴有效記者證及記協學生會員證，並未參與任何前線示威行動，編委會強烈譴責警察無理拘捕，打壓新聞自由，並促請校方盡快跟進案件，以盡師長保護學生之責，不要再放任警方無理拘捕浸大學生。

【21:14】警方在沙田站外舉藍旗警告。

【20:58】防暴警察再次進入太古城中心，施放胡椒噴劑，以及拘捕浸大學生會編委記者。被捕的記者向在場人士大叫：「我懷疑佢哋（警察）想強姦我，佢哋啱啱恐嚇我，新屋嶺雞姦強姦好好玩。」他要求到醫院驗傷。有現場目擊者表示，城大編委記者向警方大叫「X你老母」，警員衝前施放胡椒噴劑並拘捕他。

【20:50】警方在沙田新城市廣場突然向本報攝記施放胡椒噴劑。記者已身掛證件帶着頭盔，在警員以噴劑指向他時多次強調記者身分，但該警員聽到後依然蓄意向記者「噴椒」。

【20:33】大批防暴警察突然從沙田站外巴士站跑進新城市廣場，然後封鎖進入新城市廣場的出入口禁止記者進入，其後從新城市廣場內帶走最少兩人，記者未能見到拘捕情況。其間有兩名支持警方的市民獲警員護送進入新城市廣場。在商場內追捕期間，有警員跌倒在地。

警方曾一度在連城廣場內施放胡椒噴劑，暫未能確定起因。現時警察一字排開在連城廣場對出巴士站位置，並指罵記者「垃圾」。

【20:15】太古城中心斬人事件共6人受傷，4男1女傷者被送到東區醫院，包括涉嫌斬人的灰衣男子，其中一名傷者傷勢嚴重。

【20:09】新地表示，就今午於大埔超級城及沙田新城市廣場內的突發情況，商場服務處並沒有報警，警方在進入有關商場時並沒有事先知會商場服務處；但理解根據警例警方有權進入商場執法。服務處關注事件，稍後將向警方了解當時情況。新地指出，相關服務處一直有密切留意情況，並透過廣場系統呼籲在場人士保持鎮定，離開現場或留在安全地方暫避。

太古城中心發言人表示，警方於下午6時15分進入太古城中心執行職務，太古城中心並無報警，亦並無於警方行動前獲預先通知。

【19:50】救護員到太古城中心外救治多名傷者。事發地點地上遺下一把利刀。防暴警在商場內戒備。

【19:40】太古城中心外有市民爭執打鬥，多人倒地，滿身鮮血，另一灰衣男子被包圍「私了」，滿頭鮮血站在路旁。防暴警到場，再進入商場拘捕最少一人。據悉，燕宮閣對出太古城中心門口發生斬人事件，最少3人被斬傷，當中包括民主黨成員、民主動力召集人趙家賢，其耳朵被咬下一截；涉嫌斬人的灰衣男子當場被「私了」。趙家賢在太古城西出選，對手為經民聯的丁煌。

詳情：民主黨趙家賢太古城遭斬人疑兇咬甩左耳 送東區醫院治療

【19:38】一名相信視力有問題的婆婆在沙田站外問路，在場有市民協助她，警員以電筒照射婆婆的面部，被市民指摘「阿婆都照」。

【19:30】警員在沙田站外舉黃旗警告，並要求現場的市民除口罩。

【19:26】大埔超級城外有防暴警疑被同袍的胡椒噴劑射中，需要洗眼。警員繼續在商場外截查市民。

防暴警察離開沙田連城廣場，繼續在巴士站截查市民。

【19:23】防暴警退出大埔超級城。商場外亦有市民被反綁雙手帶走。

【19:17】防暴警再進入大埔超級城施放胡椒噴劑及拘捕一名老婦，一名年輕女子上前阻止，被按在地上制服。有市民向警員投擲雜物。

沙田站外有年輕人被捕，未知原因。早前有警員被人從高處投擲磚頭擲中。

【19:15】防暴警察到港鐵沙田站及連城廣場。這批警員的行動呼號位置全部反轉，顯示均為空白。

【19:08】警方表示，下午約5時許開始，一批蒙面示威者在太古城中心內聚集及高叫口號，秩序大致良好。及後，一批蒙面暴徒在太古城內破壞一間餐廳，警方遂於傍晚6時許到場處理及採取拘捕行動。警方警告蒙面暴徒停止破壞及違法行為，並呼籲示威者保持理性及冷靜，切勿阻礙警方執法。

【19:00】沙田新城市廣場現場傳出有防暴警察到場，有人把新城市廣場與連城廣場之間多度閘門關上。

警方表示，大批蒙面示威者下午約3時許在大埔超級城內聚集，有暴徒在商場以鐵枝及雨傘破壞一間餐廳的電子屏幕及玻璃，又塗污店舖的閘門。暴徒其後逃去，警方到場處理相關罪案。直至下午5時半，大批示威者在商場外集結及與警察對峙，亦有人從附近平台及高處向現場警察投擲水樽、雞蛋等雜物。警方警告現場集結示威者，他們的行為已經構成非法集結。部分蒙面示威者一度進入商場，警方曾進入商場採取拘捕行動。警方警告暴徒立即停止暴力及違法行為。

【18:55】太古城中心警員登上警車離去。

【18:52】太古城中心商場宣布關門。

【18:32】防暴警在太古城中心走到較商場較高層位置欲追趕剛才指罵警員的市民，並截查市民。四周繼續響起指罵聲，高叫「黑社會」。

【18:28】防暴警在太古城中心帶走數人，包括一名男童。有市民在較上層位置指罵警員，高叫「黑社會」。

【18:23】太古城中心有市民築人鏈，防暴警突然進入商場內，聚集的市民隨即四散，防暴警員在商場內截查市民。

【18:18】防暴警在大埔廣場外舉橙旗警告。

警員在屯門文娛廣場舉藍旗後截查一名戴口罩男子及搜袋，他獲放行後表示自己喉嚨不適所以需要戴口罩，但向警員出示醫生紙時卻被警員質疑。他稱，當時正在等朋友，又表示是醫生建議他因《禁止蒙面規例》而隨身攜帶醫生紙，慨嘆現時警方執法已無「合情合理」可言。

【18:15】屯門大會堂外藍旗。

【18:13】在大埔廣場外戒備的防暴警突然採取行動，把一名男子制服按在地上，並即時築起防線阻止傳媒拍攝。

【18:06】防暴警離開屯門文娛廣場，登上警車離開。

【18:02】防暴警在大埔超級城內截查市民。

太古城中心有黑衣市民拉人鏈。

有防暴警在屯門文娛廣場巡邏，附近有市民不斷高叫口號及指罵警員。

【17:58】防暴警察離開後，沙田新城市廣場聚集的市民以揚聲器播歌，包括《海闊天空》等，有市民打開手機燈和應。

【17:57】防暴警衝入大埔超級城，但商場內未見有市民聚集。

【17:55】大埔廣場外警員先後舉藍旗及黑旗警告。

【17:54】防暴警於大埔超級城外截查約4名黑衣年輕男子，街坊不滿並指罵警員，警員用強光電筒照射街坊。

【17:46】屯門公園有一批防暴警巡邏，並截查戴口罩市民。有被截查市民出示醫生紙解釋需要戴口罩。公園內有市民圍觀指罵警員。

大埔大批防暴警截查市民。

【17:40】數十防暴警察步往屯門政府合署時，突然轉身衝往屯門公園嘗試追截兩人無果。多名防暴警離開時一度轉身與一名坐輪椅的男子口角，其間一名女警以手拍打一名外媒本地記者的相機鏡頭，記者理論及要求影下涉事女警的行動呼號時發生爭執，本報記者被防暴警要求出示記者證及進入防線內核實身分，記者先後出示香港攝影記者協會記者證及《明報》記者證，擾攘超過10分鐘後獲放行。

【17:33】屯門時代廣場職員用膠帶圍封商場出入口，並貼上「商場已關，請使用其他通道」告示，商場內市民陸續離開。

【17:30】警方表示，大批蒙面示威者於屯門的商場內聚集，在商場內破壞及塗污店舖。有蒙面示威者質疑一名路人拍攝示威者樣貌，把他包圍，並強行檢查其手機內容。另外，蒙面示威者以雨傘及繩索堵塞商場主要出入口。警方指出，堵塞商場主要出入口，一旦商場發生緊急事故，將嚴重阻礙市民離開。警方譴責此等極不負責的行為。

【17:22】大批市民於太古城中心聚集，高唱二創歌曲《肥媽有話兒》。

【17:17】消防懷疑接獲火警報告，帶同滅火筒及背泵到屯門文娛廣場，街坊在指罵防暴警的同時向消防報以歡呼聲及掌聲，有人高呼「支持消防」，又叫消防員要「反抗」。

【17:10】太古城中心內有示威者破壞一間餐廳。

【17:01】沙田新城市廣場一名青年被噴胡椒噴劑後哮喘發作，呼吸困難，救護員為他戴上氧氣罩協助他呼吸。救護員用推牀把多人送往救護車。

【17:00】警方表示，今日（3日）下午開始，有示威者於沙田新城市廣場聚集，至下午約4時，一批手持滅火筒等工具的蒙面暴徒突然破壞港鐵沙田站的入閘機等設施，又敲打客務中心玻璃，並於數分鐘後逃至沙田新城市廣場其他樓層。警方到場處理及拘捕涉案者，其間不斷有人從商場高處向警務人員投擲雜物。警方警告暴徒必須立即停止違法暴力行為，切勿作出任何危害他人人身安全的行為。

【16:57】救護員到沙田新城市廣場協助治理多名「中椒」市民。

【16:48】沙田新城市廣場防暴警撤走後，市民在中庭再度聚集，播放《願榮光歸香港》及高叫口號。現場有多名市民曾被胡椒噴劑噴中，由旁人協助冲洗眼睛。一名接受治理的中年男子表示，他旁觀警察打人時遭警員粗暴推撞，又近距離用胡椒噴劑噴他。

【16:33】沙田新城市廣場一批曾向樓下噴射胡椒噴劑的防暴警，沿扶手電梯返回中庭，惟遭市民在較高層指罵及拋擲雜物，警員要舉起圓盾遮擋。

【16:29】有防暴警在沙田新城市廣場較高層位置向下方市民噴胡椒噴劑，中庭有防暴警向樓上市民舉長槍警告。

【16:25】有示威者逗留在屯門市中心一帶商場，每次有警員巡經時代廣場，示威者及街坊都會以雨傘及尼龍繩封鎖玻璃門，防止警員強行闖入。

【16:22】早前有十多名黑衫蒙面示威者在港鐵沙田站破壞入閘機，以及敲打客務中心玻璃後散去。數十防暴警察進入沙田新城市廣場，部分持長槍，把多人按在地上制服及反綁雙手。較高樓層有市民指罵「黑社會」。

【16:02】沙田新城市廣場中庭有大批市民聚集，部分人穿上黑衣。

【15:30】下午3時許，十多名黑衣蒙面示威者走進大埔超級城，破壞吉野家，打破玻璃，其後散去。

【14:27】屯門政府合署附近一度有約30名示威者聚集，防暴警察到場後示威者四散。有年輕男子被防暴警察截查，街坊隨即指罵警察。防暴警察逗留約6分鐘後收隊。

【14:21】立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國行經金鐘海富天橋時，被防暴警察截停及問他前往何處，另一名防暴警察認出他後放行。

【14:17】市民方先生表示，今日到金鐘添馬公園本想看海，卻遭警方驅趕，又問「佢哋（警察）張身分證值錢過我張身分證？」中區警區總督察陳淑萍說，因可能有公眾活動，封閉範圍包括海富天橋，稱市民可到其他公園活動。

【14:05】防暴警察推進至金鐘海富天橋後一度停下，數名長者繼續指罵警員，警方續推進，表示在海富天橋的人也要離開。

【13:58】防暴警察從金鐘添馬公園海濱開始推進，要求市民立即離開，引起市民不滿，有市民表示「皇軍都唔會咁」。

【13:52】現場廣播稱由於有公眾活動，金鐘添馬公園將會關閉，大批防暴警察要求在場者離開。

【13:20】下午1時，旺角麥花臣遊樂場外有至少20名防暴警察及便衣警員駐守，球場內暫時所見只有外傭聚集。

1時15分左右，金鐘添馬公園約10多名防暴警察巡查，向在場外傭稱添馬公園稍後或有集會，促外傭下午3時前離開。

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