網民發起「行街」　添馬公園關閉　麥花臣遊樂場有防暴警駐守 (14:44)

【14:27】屯門政府合署附近一度有約30名示威者聚集，防暴警察到場後示威者四散。有年輕男子被防暴警察截查，街坊隨即指罵警察。防暴警察逗留約6分鐘後收隊。

【14:21】立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國行經金鐘海富天橋時，被防暴警察截停及問他前往何處，另一名防暴警察認出他後放行。

【14:17】市民方先生表示，今日到金鐘添馬公園本想看海，卻遭警方驅趕，又問「佢哋（警察）張身分證值錢過我張身分證？」中區警區總督察陳淑萍說，因可能有公眾活動，封閉範圍包括海富天橋，稱市民可到其他公園活動。

【14:05】防暴警察推進至金鐘海富天橋後一度停下，數名長者繼續指罵警員，警方續推進，表示在海富天橋的人也要離開。

【13:58】防暴警察從金鐘添馬公園海濱開始推進，要求市民立即離開，引起市民不滿，有市民表示「皇軍都唔會咁」。

【13:52】現場廣播稱由於有公眾活動，金鐘添馬公園將會關閉，大批防暴警察要求在場者離開。

【13:20】下午1時，旺角麥花臣遊樂場外有至少20名防暴警察及便衣警員駐守，球場內暫時所見只有外傭聚集。

1時15分左右，金鐘添馬公園約10多名防暴警察巡查，向在場外傭稱添馬公園稍後或有集會，促外傭下午3時前離開。

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