【交通消息】港鐵服務周一至周五晚上11時半收車 (22:05)

由於提早結束服務安排會因應實際情況仍可能需要維持一段時間，港鐵希望預早公布未來5日的安排，以便乘客計劃行程。由於周末風險狀況仍然較平日為高，因此星期六、日（9至10日)的服務結束時間仍然維持在晚上10時。

港鐵稱，會繼續監察最新的風險狀況，並與相關部門作風險評估，如風險增加或再有鐵路設施被破壞，公司有可能因應情況而縮短服務時間。

【14:45】運輸署表示，因道路狀況，由港鐵金鐘站至北角書局街之間的來回行線的電車服務暫停。有需要時，巴士公司將會加強服務。

【09:15】港鐵表示，除機場快線外，各線、輕鐵及港鐵巴士服務將於今晚10時結束。

因應政府及機管局要求，機場快線服務將於下午10時起調整，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站；香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘；九龍站市區預辦登機服務將於下午9時起暫停。