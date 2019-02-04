【112港島‧中上環】消防投訴車中催淚彈　遭警喝罵推撞 (21:34)

有警員高聲喝罵該消防員，數名警員隨即上前推撞消防員，令他後退幾步，又有警員以胡椒噴劑噴射在行人路上拍攝的記者，稱其為「黑記」，記者強調自己沒有衝擊，警員再大聲叫該記者「食屎」，又有戴上防毒面具的防暴警貼近記者鏡頭大叫「你影吖，我未驚過呀！」

【19:45】在中環大批警察上車離去。

【19:25】警方在畢打街再射催淚彈，一名穿黑衣黑褲的年輕男子被捕。

【19:17】荷李活道近大館警方舉黑旗警告。

【19:10】警方在上環荷李活道文武廟外發射催淚彈。

【18:42】警察將地上紙箱逐一揭開查看，檢查是否藏有可疑物品。

【18:39】中環龍和道的防暴警察以侮辱女性的粗口辱罵市民，又大叫「你唔係人嚟㗎，係曱甴呀！」，又有警員指罵記者。

【18:38】德輔道中沿路的美心集團旗下餐廳，包括Starbucks及吉野家被破壞。

【18:33】警方在恒生銀行總行外射催淚彈，有示威者向警擲燃燒彈。

【18:25】中環站B出入口被人投擲燃燒彈，港鐵宣布，車站需要關閉緊急疏散，列車不停中環站。【港鐵今晚10時收車 中環站關閉】

【18:23】警方在中環龍和道國際金融中心（IFC）對開舉橙旗警告開槍，並清理路障。

【18:15】中環遮打道有人用鐵欄及垃圾桶等雜物築成路障並縱火，警員向遮打花園施放催淚彈。遮打道東方文華外有數發催淚彈

【18:14】港鐵中環站C出口已落閘，閘內一部手推車起火，閘外亦有火種。

【18:08】龍和道防暴警察向中環大會堂及郵政總局方向推進。

【18:03】干諾道中傳出兩下催淚槍聲。

【17:55】龍和道現場有十數架警車，大批防暴警察下車。

【17:52】中環大會堂對出龍和道有示威者掘磚，並有人擲汽油彈，多部警車隨即到場，防暴警察落車拆走路障。

【17:49】干諾道中有人擬向警車擲燃燒彈，並無擲中，警車離去。

【17:37】愛丁堡廣場附近龍和道有人搬水馬堵路，警方速龍小隊到場制服最少一人，並驅趕記者。

龍和道有示威者前往中環碼頭方向，沿路有水馬起火。

【17:30】中環遮打花園及愛丁堡廣場今日的集會，均已獲警方發出不反對通知書，惟愛丁堡廣場集會主辦方表示，不反對通知書申請人遭警方指令腰斬集會，否則警方會使用武力清場。遮打花園現場消息稱，警方命令集會中止，並要求在場市民在下午5時半前散去。

大批市民走出香港大會堂對開的干諾道中，湧往愛丁堡廣場。下午近5時半，有穿黑衣者在遮打花園外拆毁欄杆。

相關報道：

港島集會．不斷更新

警尖沙嘴押走3中學生