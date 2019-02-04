【112九龍】警尖沙嘴押走3中學生　天星碼頭截查市民 (18:36)

【18:36】警方在尖沙嘴警署以揚聲器呼籲商舖落閘及居民關窗，稱「警方好快會有行動」；示威者一度走出馬路，但之後返回行人路。

在尖沙嘴天星碼頭，警方繼續截查乘客由中環抵達尖沙嘴的市民，並拘捕最少兩人。

栢麗大道集會市民亮起手機燈參與大合唱。較早時在K11 Musea附近，有防暴警察滿面笑容與外籍人士合照，其中一名外籍女子更手搭警員肩膊。

【17:57】在尖沙嘴天星碼頭，警員截查由中環乘船抵達的市民。

大批防暴警下午約5時已在尖沙嘴栢麗大道截查蒙面市民。至約5時半，有內地人疑拍攝在場者的大頭照，遭人用噴漆噴眼後由急救員護送離開。

【17:24】尖沙嘴栢麗大道約60名防暴警退入尖沙嘴警署，尚餘約30名警員繼續在警署外駐守。加連威老道對開亦有市民聚集。

【17:12】有市民發起今午（2日）在尖沙嘴及港島集會。下午4時許，尖沙嘴鐘樓外有4名中學生被警員截查，其中3人身上有防毒面具及噴漆，即時被扣押；餘下一人獲放行，他掩面痛哭需由旁人安慰。

尖沙嘴栢麗大道有大批市民聚集及與警方對峙。有防暴警察在尖沙嘴碼頭戒備，本報記者所見，其中一隊7名警察當中，只有兩人有識别標示；有女童站在警員身旁拍照。

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