【112九龍】柯士甸道七人車高速撞人　警旺角放催淚彈 (22:49)

【22:49】警方要求旺角道與西洋菜南街交界的市民離開，市民回應指出該處為小巴站，警員要求他們改乘其他交通工具，但市民表示巴士也停駛，無其他公共交通工具。警員又指向該處巴士站，稱正在等巴士的市民「非法集結」，指令他們向太子站方向離開；附近一批等小巴的市民亦遭警員以強光照射，市民高呼「我要搭小巴」。警員並在旺角道天橋上舉藍旗。

【22:24】旺角彌敦道近山東街有人向警方擲燃燒彈，警員施放催淚彈，示威者四散。山東街有小食店受催淚煙波及，店員以毛巾掩面。

【22:20】警察在旺角彌敦道山東街交界登上警車離開，市民之後返回馬路，在山東街用發泡膠盒築路障。警方彌敦道舉黑旗。

【22:14】警方在旺角彌敦道山東街交界舉橙旗警告會開槍。

【22:03】旺角彌敦道山東街交界，有記者及市民被警方用胡椒噴劑噴中，中椒黑衣男子雙眼紅腫，脫下上衣抹面，又以不純正廣東話向警員大叫「我市民嚟㗎嘛，X你！」

【21:49】警方在彌敦道同時舉起藍旗和黑旗，向北推進至加士居道，並舉起胡椒球槍指向前方。

彌敦道亞皆老街交界匯豐銀行旁訪的華潤堂門外被縱火，消防到場救熄。

【21:30】港鐵旺角站在彌敦道亞皆老街交界的一個出口起火。

【21:28】警方在彌敦道南行線近佐敦道舉黑旗，人群稍向後退並繼續指罵防暴警。

【21:22】防暴警在佐敦恒豐中心對開舉黑旗。

【21:15】防暴警在佐敦恒豐中心外舉藍旗，並沿彌敦道向佐敦道推進，市民歡呼大叫「賽狗盃正式開始」。

警方在旺角彌敦道亞皆老街交界舉藍旗，有防暴警隨着欄杆用警棍指嚇在行人路上拍攝的市民，並企圖搶走其手提電話。

【21:03】防暴警在彌敦道柯士甸道交界設防線並舉藍旗。彌敦道已可通車。

【20:46】防暴警察在柯士甸道舉藍旗，其間覺士道交界傳出一聲巨響，一名男子倒地。現場消息稱，男子當時自發在覺士道柯士甸道交界指揮交通，其間曾與司機口角，其後一輛豐田七人車高速撞向理工大學離開時，加速撞向該男子令其左腳受傷。

【20:13】警方在彌敦道柯士甸道舉藍旗，市民繼續指罵。

【20:03】有防暴警從尖沙嘴警署衝出，進入山林道追捕市民，最少3人被捕。現場有人稱「山林道開槍」。

【19:58】警方在尖沙嘴iSquare對開衝刺一段路後，拘捕一名男子，另外有警員一度稱要拘捕一名戴口罩女子，但她最後獲放行。

市民在彌敦道南行線的行人路上，對着尖沙嘴警署叫罵。有人用激光筆照向警署，警方則在警署內用強光照向外面，又警告蒙面者違反《禁蒙面法》。

【19:40】警方在敦彌道近尖沙嘴警署舉黑旗，警告會使用催淚煙。

【19:35】尖沙嘴重慶大廈附近，有警員大叫「拉佢」，大批防暴警察隨即衝前包圍及拘捕一名男子。立法會議員區諾軒在場與對員理論，批評警員稱市民為「曱甴」，「你哋係咪納粹分子？」警方防線退向清真寺方向。

【19:18】警方在彌敦道清真寺對開舉藍旗，稱在場者正參與非法集結，警告他們立即離開，否則警方會驅散。

【19:12】尖沙嘴九龍清真寺外有內地人被「私了」，現場消息稱他們拍攝他人的大頭照。警方在清真寺對開海防道彌敦道交界設防線。

【19:00】警方在尖沙嘴彌敦道重慶大廈對開設防線，最少一人一度被截查。警方防線之後向佐敦方向後退，在場市民大叫「光復香港 時代革命」等口號。

【18:50】防暴警在柯士甸道、彌敦道交界舉藍旗，警告莊士倫敦廣場外市民離開，並稱正進行錄影蒐證。該處有約10人有戴口罩，其餘均為記者及義務急救員。

【18:36】警方在尖沙嘴警署以揚聲器呼籲商舖落閘及居民關窗，稱「警方好快會有行動」；示威者一度走出馬路，但之後返回行人路。

在尖沙嘴天星碼頭，警方繼續截查乘客由中環抵達尖沙嘴的市民，並拘捕最少兩人。

栢麗大道集會市民亮起手機燈參與大合唱。較早時在K11 Musea附近，有防暴警察滿面笑容與外籍人士合照，其中一名外籍女子更手搭警員肩膊。

【17:57】在尖沙嘴天星碼頭，警員截查由中環乘船抵達的市民。

大批防暴警下午約5時已在尖沙嘴栢麗大道截查蒙面市民。至約5時半，有內地人疑拍攝在場者的大頭照，遭人用噴漆噴眼後由急救員護送離開。

【17:24】尖沙嘴栢麗大道約60名防暴警退入尖沙嘴警署，尚餘約30名警員繼續在警署外駐守。加連威老道對開亦有市民聚集。

【17:12】有市民發起今午（2日）在尖沙嘴及港島集會。下午4時許，尖沙嘴鐘樓外有4名中學生被警員截查，其中3人身上有防毒面具及噴漆，即時被扣押；餘下一人獲放行，他掩面痛哭需由旁人安慰。

尖沙嘴栢麗大道有大批市民聚集及與警方對峙。有防暴警察在尖沙嘴碼頭戒備，本報記者所見，其中一隊7名警察當中，只有兩人有識别標示；有女童站在警員身旁拍照。

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