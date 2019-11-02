萬聖夜被捕4青年提堂　張潤衡表弟涉攜汽油彈須還押 (17:00)

前日（10月31日）是8月31日太子站事件兩個月，晚上有人群在旺角及深水埗一帶聚集，亦有人發起萬聖夜港島區示威，4名青年涉管有汽油彈、違反《禁蒙面法》及襲警等被捕，今（11月2日）分為4宗案件提堂。辯方透露涉攜有5枚汽油彈的男生是八仙嶺大火生還者張潤衡的表弟，裁判官拒絕張潤衡為其作人事擔保的申請，須還押候審。
發生於旺角和深水埗的3宗案件在西九龍裁判法院提堂。首案被告為學生李開正（22歲），被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指他於10月31日在旺角雅蘭里近鴉蘭街交界的公眾地方攜有5枚汽油彈。次案被告梁卓楠（22歲）為售貨員，被控襲警罪，被控於同日在旺角上海街676號外襲擊警務督察X。
據了解，案情指警方約11時在旺角清場，首案被告戴「full gear」裝備、逃至後巷卸下背包，警方搜出涉案汽油彈。次案被告則用手臂撞到一名督察，該督察一度跌倒擦傷。
第3宗案件的被告張晉劻（20歲）為廚師，他被控違反《禁蒙面法》及在公眾地方管有攻擊性武器共兩罪。控罪指稱，他同日在深水埗白楊街身處非法集結時，使用黑色面罩、防毒面具及眼罩；另被控同日同地攜有槌及載有易燃液體的玻璃樽。據悉，被告當晚穿「full gear」和黑衣，被搜出25厘米長的槌子及懷疑汽油彈。
辯方投訴，被告被捕後在警署被警員逼迫下戴裝備拍照，錄口供時亦被警員一拳打向腹部。
裁判官只批准次案被告梁卓楠擔保，其餘兩人須繼續還押。梁獲准以5000元現金擔保，其間不准離港及要守宵禁。裁判官亦將3案押後至12月16日再訊，以待警方進一步調查。
同日中環萬聖夜集會中，迪士尼樂園男侍應鍾嘉豪（24歲）涉管有一支木棍，被控管有攻擊性武器罪。案件今在觀塘裁判法院提堂，但被告因留院缺席聆訊，案件押後至下周四（7日）再訊，其間被告由警方看管。控罪指，他今年10月31日在中環擺花街11至13號外管有黑色可組合木棍。
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