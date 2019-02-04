【112港島‧灣仔銅鑼灣】義務急救員中催淚彈燒傷背　警拆彈機械人波斯富街引爆紙箱（短片） (23:46)

【11月3日 00:15】交通警員在希慎廣場對出位置協助清理路障。

【11月2日 23:42】告士打道一男一女被警員截查。至少4名防暴警察將一名被截查的男子按在花槽上，記者由行人路走出馬路欲拍攝情況，其後警員驅趕記者返回行人路，其間用手推撞記者及揮動警棍。此時，有另一批傳媒在另一邊的馬路拍攝，警員再次驅趕，有警員向記者呼喝：「第四權呀？我未聽過喎！」警察帶走該男子。

同樣被截查的李小姐表示到場找男朋友，但男朋友被捕，她表示身上沒有港元只得人民幣，不知道到哪裏找男友。被捕男子是香港人。在場有傳媒建議該名內地女子聯絡義務律師，但該女子暫時未有意欲致電，表示不清楚香港已發生5個月反修例運動。

【23:10】本報記者詳述之前目擊引爆紙盒經過：晚上約10時20分，記者目擊一名身穿白衣的男子抬着紙箱放在軒尼詩道與波斯富街交界的天橋底，隨即有警車駛至停泊在紙箱旁，多名警員下車驅散示威者，其間有約5名防暴警察上去查看，當中有警員手持長盾。其後，有警員以擴音器表示即將進行驅散行動，要求示威者及記者離開。

約10分鐘後，有拆彈機械人在軒尼詩道與利園山道交界引爆紙盒，傳出巨響及冒煙，該處遺下至少兩枚電池。拆彈機械人再到波斯富街處理另一紙箱，爆炸時冒出火光，現場遺下一盒黏有蔥的飯盒、一塊疑似雞骨及一個檸檬茶紙包飲品盒，附近亦有碎開兩塊的磚頭。

【22:40】崇光百貨外的防暴警察向灣仔方向發射數枚催淚彈，其後一名男子將紙箱放在軒尼詩道與波斯富街交界。警員上前查看，未有移動紙箱，警方爆炸品處理組其後到場，派出拆彈機械人在波斯富街引爆紙箱。

【22:30】立法會議員許智峯在波斯富街嘗試與警員談判，有防暴警察使用擴音器要求許停止「抽水」，並叫他停止使用擴音器。該警員又要求在場記者離開現場，稱警方將會進行拘捕行動，許智峯質疑警員干預新聞自由。

【22:21】中大醫學院回應今日有兩名學生被捕稱，對事件深表示關注，已立即接觸同學的家人，並聯絡有關方面向被捕同學提供援助。院方會盡力了解同學的需要，以提供適時和適切的支援。據消息稱，兩名被捕學生為一男一女，現就讀中大醫學院5年級。

【21:51】防暴警察在銅鑼灣崇光百貨外向波斯富街一帶發射一枚催淚彈，在場一名中年男子向警方叫囂，又揶揄警員只發射一枚催淚彈沒有作用，叫警員發射更多。

【21:28】銅鑼灣鵝頸橋下有最少兩人被警員以黑布蒙頭帶走，警員將一批物件、包括玻璃樽、護膝及護肘等搬上私家車離開。

【21:20】醫管局表示，截至晚上8時半，有11人受傷入院，傷者年齡介乎18至47歲，當中一名男子情况嚴重，正在律敦治醫院治療，另外7人情况穩定，餘下3人已出院。

【21:16】香港新聞行政人員協會表示，高度關注位於港島皇后大道東的新華社香港分社，今日遭蒙面黑衣人破壞，大門玻璃被打碎，並被縱火。香港新聞行政人員協會強烈譴責所有針對新聞機構的暴力行為，促請警方嚴正處理，確保新聞機構能正常運作，不受干擾。

對於新華社被破壞，香港記協其後亦發聲明，譴責任何針對傳媒的暴力或破壞行為，要求有關人士停止暴力，同時要求警方嚴肅處理。

【21:09】警方在灣仔軒尼詩道制服多人，有便衣警拉開被捕者的口罩，近距離拍攝其容貌。

【21:03】防暴警察沿途軒尼斯道向杜老誌道交界發射多枚催淚彈，惟當時馬路上沒有示威者，只有剛到達該處下車執勤、穿著警察背心的警員，催淚彈跌落該批警員附近，其中一名沒有配戴防毒面罩的警員隨即戴上。

【20:56】港鐵銅鑼灣站B出口起火，現場留有疑似燒焦紙皮等雜物，自動灑水系統啟動滅火。

防暴警察發射多枚催淚彈，並衝向灣仔方向驅散示威者。波斯富街兩架警車到場增援，警員嘗試清理滿地的玻璃，讓警車經過。

【20:35】警方在銅鑼灣鵝頸橋不斷發射催淚彈，多枚催淚彈打中行車天橋反彈至地面，跌落記者及示威者人群中，警察目前防線推進至崇光百貨，其間有人向警察擲玻璃樽。有粉麵店員工及食客受催淚煙波及。

【20:29】香港中文大學學生會醫學院院會晚上在facebook表示，中大兩名醫學院學生被捕。

【20:20】警方再在銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街施放催淚彈，社運人士古思堯走避不及吸入催淚煙，需由救護員治理。其中一枚催淚彈在地上燃燒，有義務急救員淋水嘗試撲熄。

【20:19】香港城市大學學生會城市廣播在facebook稱，下午6時45分在銅鑼灣時代廣場對出，一名義務急救員被手擲式催淚彈炸傷後背，背部大範圍燒傷，出現休克情況。據消息指出，該中國製手擲式催淚彈燃燒溫度極高，急救員中彈時後背曾發出火光。

【19:59】一名老婦在銅鑼灣軒尼詩道疑躲避催淚煙期間不慎跌倒，需由救護車送院。

【19:40】示威者在軒尼詩道近波斯富街一帶縱火，其間火堆爆炸，火舌逾兩米高，當時有記者在附近幸沒受傷。警員向崇光百貨方向推進，有人手持海棉彈槍，示威者急速跑走。

【19:27】警方在灣仔修頓球場對開的莊士頓道，向灣仔方向發射催淚彈，但催淚煙飄向警員方向。菲林明道亦有警員不斷施放催淚彈，並推進到灣仔道。

警方在銅鑼灣崇光百貨外發射多枚催淚彈，當時有數名沒有裝備的人橫越馬路走向崇光百貨。

【19:03】警察在銅鑼灣站渣甸坊要求一男一女離開，其間發生口角，警員向他們多次噴胡椒噴劑，兩人沒有被捕。

【18:59】示威者在港鐵灣仔站對出架設鐵馬，大批防暴警從灣仔站衝出，並於出口設防線。警方在灣仔站對出莊士敦道施放兩枚催淚彈。

【18:47】一名外籍男子向警方舉中指，其後水炮車向前推進至銅鑼灣崇光百貨（SOGO）一帶，警員走上糖街天橋驅散記者及少量市民。

【18:43】警方在波斯富街發射兩枚催淚彈；軒尼詩道與波斯富街交界一輛水炮車戒備。

【18:30】灣仔修頓球場與修頓體育館之間的走廊坐滿年輕人，警方說正在搜查他們。

防暴警在波斯富街與羅素街交界拘捕兩名男子，其中一名男子的背囊被警察搜出有防毒面罩、手套等。

【18:08】示威者在鵝頸橋下用紙皮及竹枝縱火，火舌燒至兩米高。現場傳出爆炸聲，有示威者在爆炸前稱放了汽油，呼籲大家散開。旁邊原本營業的荳品店落半閘，消防員到場滅火。

【18:00】原本聚集在波斯富街的示威者，推前至灣仔消防局，其後發現有警車，示威者折返波斯富街方向。警方發射多枚催淚彈驅散一度向波斯富街推進的示威者。

【17:40】在軒尼詩道近灣仔消防局外的示威者嘗試推前防線，警方隨即舉起藍旗、黑旗及橙旗，並發射多枚催淚彈。示威者以至少十多枚汽油彈還擊，將汽油彈掉在地上，沒擊中警員。示威者其後退至波斯富街。

【17:35】約20名防暴警察在軒尼詩道北海中心外發射至少3枚催淚彈驅散人群，並舉起橙旗，與約200米外的示威者對峙。

【17:33】警方在灣仔杜老誌道舉黑旗及橙旗，有警員手持海綿彈。

【17:30】示威者與警方在灣仔皇后大道東與太原街交鋒，示威者舉傘陣向前推進，其間擲燃燒彈，警方向示威者方向射催淚彈及橡膠子彈，水炮車亦向皇后大道東向人群發射水炮。

【17:27】灣仔分域街有多人因非法集結被捕及帶上警車。

【17:10】警察進入修頓球場，制服至少一人，並向人群噴胡椒噴霧及揮警棍，之後舉起黑旗及橙旗。

【17:07】警方在灣仔莊士敦道及軒尼詩道再施放催淚彈。

【17:01】警方在皇后大道東近警總附近舉藍旗，禁止穿黑衣者走經行人路，市民罵警員歧視。警察說：「真誠相信佢係市民先畀佢過」。多名警員高呼：「香港曱甴 時代垃圾」。

由於警方於皇后大道東及軒尼詩道設防線，禁止人群沿行人路行往中環方向。大批人不滿，沿萬茂里行樓梯上堅尼地道，續往中環。不少年長的人行至氣喘。

【16:53】一眾候選人由維園走出告士打道，警察在京士頓街舉黑旗。

【16:52】多名區議會候選人與警方理論，其後3名候選人陳振哲、鄭仲恒及文念志被捕。

鄭仲恒是區議會選舉沙田區鞍泰選區候選人，同區候選人還包括招文亮及湯子霈。陳振哲是區議會選舉大埔區林村谷選區候選人，同區另一候選人為陳灶良。文念志是區議會選舉大埔區頌汀選區候選人，同區另一候選人為譚榮勳。

【16:35】警方突然在灣仔莊士敦道施放催淚彈，人群衝入修頓球場，水炮車在修頓球場後面位置射水。有人在灣仔向警車擲燃燒彈。

【16:31】水炮車及裝甲車沿軒尼詩道駛向灣仔方向，已經過鵝頸橋。水炮車推進期間，警方再在軒尼詩道施放催淚彈。

【16:26】水炮車及裝甲車停泊在軒尼詩道波斯富街交界。

【16:25】多名候選人一直質問警方為何不容許候選人舉辦50人以下的選舉集會，其間候選人緩緩後退，警方向兩名候選人鄭仲恒及陳振哲噴胡椒噴劑，陳被扣上索帶；另有一名議員監察成員被扣上索帶坐在地下。

【16:17】軒尼詩道希慎廣場外，防暴警將一名身穿反光衣的男子押上警車，社工陳虹秀亦被推倒在地，之後與警員理論。

【16:12】軒尼詩道希慎廣場及崇光百貨（SOGO）對開，警方施放催淚彈，有催淚彈落地後着火。維園外的告士打道，警方水炮車及裝甲車到場。

【16:08】防暴警察在軒尼詩道近波斯富街舉黑旗；防暴警另在高士威道邊施放催淚彈，邊向天后方向推進。

防暴警察要求區議會選舉候選人離開，目前雙方正在爭論，有候選人質疑為何不能享有權利舉行選舉集會。

【16:03】警方將催淚彈射入維園足球場，大批防暴警同時衝入球場。

【16:01】警方在高士威道發射多枚催淚彈，人群跑向天后方向。

【15:59】維園對開的高士威道亦有大批人群聚集，佔據多條行車線，並用花盆等雜物當成路障。

【15:53】大批原本聚集在近告士打道出口的示威者突然衝入維園，並嘗試以索帶綁起各個大閘。示威者又用鐵馬架設路障。

【15:55】警方銅鑼灣鵝頸橋位置發射多枚催淚彈。

【15:50】警方在告士打道舉黑旗，防暴警進入維園。

【15:45】警察進入羅素街堵截人龍，大批防暴警沿史釗域道推進至莊士敦道。防暴警向聚集的人群舉起黃旗及藍旗，要求人群散去及除下面罩。

【15:40】市民轉入內街繞過一堆防暴警察後，從鵝頸橋轉出，佔據軒尼詩道。另有大批市民往灣仔方向走去。

有蒙面九巴司機在駕駛座取出「五大訴求，缺一不可」標語，在場市民歡呼。

【15:36】維園外的告示打道，有警員開咪對「從維園出來」的市民表示，因公眾活動風險問題，「請你哋返返去維園」。維園外滙豐銀行外位置舉藍旗，又稱在場者違反《禁蒙面法》第三條。

軒尼詩道有多架警車及警察，示威者未有硬踫，沿內街經時代廣場向西行。人潮之後沿羅素街行抵時代廣場。

【15:32】銅鑼灣軒尼詩道大批市民轉入渣甸坊。

【15:25】銅鑼灣軒尼詩道波斯富街交界，有防暴警察指示同袍「戴豬嘴」。有市民走出軒尼詩道，但見波斯富街藍色行人天橋有防暴警察，改走入內街啓超道。

【15:23】銅鑼灣軒尼詩道波斯富街交界，有廿多名防暴警戒備，並一度舉起寫着「警察封鎖線不得越過」的黃旗，又呼籲在場市民立即散去，否則警方可能使用武力驅散。警方並指示駛至軒尼詩道崇光百貨（SOGO）對開的一部私家車掉頭逆線離開。

【15:19】銅鑼灣皇室堡對開的記利佐治街，市民自行指揮交通，警察未有理會。維園草地已人頭湧湧，多人揮動英國國旗及港英旗。

【15:10】除銅鑼灣外，天后亦有大批市民陸續進入維園，部分人在維園泳池入口坐下休息。維園內的市民則走向草地方向。

銅鑼灣皇室堡對開，防暴警察站在行人道兩旁，市民一度不敢向維園方向前進，有市民高聲呼籲其他人進入維園，大批市民走出記利佐治街馬路走向維園，警察未有阻止，僅重申集會已被禁止、參加者會被刑事檢控等。現場開始有市民大叫「香港人反抗」等口號。

【14:54】銅鑼灣警方稱市民參與的活動已被禁止舉行，參加者會受檢控，又稱在場市民違反《禁蒙面法》，要求他們向東邊維園方向散去。維園對開有便衣警反轉委任證放在背心上。立法會議員兼元朗八鄉南選區候選人朱凱廸呼籲市民「入維園」，同區另外兩名候選人為黎永添及徐卓然。

維園近天后方向的游泳池一帶有近20名警員及警車，有防暴警察持長槍戒備及巡邏。約15名防暴警在琉璃街及興發街交界駐守，並截查一名將私家車停泊在路旁的男子。

【14:49】皇室堡外有男子遭搜袋，本報記者現場所見，男子沿記利佐治街走向維園時，向警察高呼「X你老母、死黑警、黑社會」後，有警員大叫「你講咩呀！」，然後約2名警察衝前拉倒男子。他之後被警員以裝備噴面，需用水沖洗，警員其後以涉「公眾地方行為不檢」拘捕他。警方隨即在現場舉藍旗，稱在場者正參與非法集結，之後封鎖記利佐治街。

【14:31】下午2時許，銅鑼灣多人步入維園，有市民派發寫有「光復香港時代革命」的黑色T恤。

銅鑼灣一帶已有防暴警察持長槍及盾牌等戒備，糖街戲院門外亦有約30名機動部隊警員駐守。維園對面的皇室堡外有警察截查市民，記者現場所見，被截查者均穿黑衣，當中只有一人戴口罩。

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