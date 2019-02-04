【112港島】警灣仔銅鑼灣射催淚彈　3區選候選人被捕　急救員背部遭催淚彈燒傷（短片） (20:47)

【20:35】警方在銅鑼灣鵝頸橋不斷發射催淚彈，多枚催淚彈打中行車天橋反彈至地面，跌落記者及示威者人群中，警察目前防線推進至崇光百貨，其間有人向警察擲玻璃樽。有粉麵店員工及食客受催淚煙波及。

【20:29】香港中文大學學生會醫學院院會晚上在facebook表示，中大兩名醫學院學生被捕，學生會已聯絡兩人並正提供支援。

【20:20】警方再在銅鑼灣軒尼詩道近波斯富街施放催淚彈，社運人士古思堯走避不及吸入催淚煙，需由救護員治理。其中一枚催淚彈在地上燃燒，有義務急救員淋水嘗試撲熄。

【20:19】香港城市大學學生會城市廣播在facebook稱，下午6時45分在銅鑼灣時代廣場對出，一名急救員被手擲式催淚彈炸傷後背，背部大範圍燒傷，出現休克情況。據消息指出，該中國製手擲式催淚彈燃燒溫度極高，急救員中彈時後背曾發出火光。

【19:59】一名老婦在銅鑼灣軒尼詩道疑躲避催淚煙期間不慎跌倒，需由救護車送院。

【19:40】示威者在軒尼詩道近波斯富街一帶縱火，其間火堆爆炸，火舌逾兩米高，當時有記者在附近幸沒受傷。警員向崇光百貨方向推進，有人手持海棉彈槍，示威者急速跑走。

【19:27】警方在灣仔修頓球場對開的莊士頓道，向灣仔方向發射催淚彈，但催淚煙飄向警員方向。菲林明道亦有警員不斷施放催淚彈，並推進到灣仔道。

警方在銅鑼灣崇光百貨外發射多枚催淚彈，當時有數名沒有裝備的人橫越馬路走向崇光百貨。

【19:03】警察在銅鑼灣站渣甸坊要求一男一女離開，其間發生口角，警員向他們多次噴胡椒噴劑，兩人沒有被捕。

【18:59】示威者在港鐵灣仔站對出架設鐵馬，大批防暴警從灣仔站衝出，並於出口設防線。警方在灣仔站對出莊士敦道施放兩枚催淚彈。

【18:47】一名外籍男子向警方舉中指，其後水炮車向前推進至銅鑼灣崇光百貨（SOGO）一帶，警員走上糖街天橋驅散記者及少量市民。

【18:43】警方在波斯富街發射兩枚催淚彈；軒尼詩道與波斯富街交界一輛水炮車戒備。

【18:30】灣仔修頓球場與修頓體育館之間的走廊坐滿年輕人，警方說正在搜查他們。

防暴警在波斯富街與羅素街交界拘捕兩名男子，其中一名男子的背囊被警察搜出有防毒面罩、手套等。

【18:08】示威者在鵝頸橋下用紙皮及竹枝縱火，火舌燒至兩米高。現場傳出爆炸聲，有示威者在爆炸前稱放了汽油，呼籲大家散開。旁邊原本營業的荳品店落半閘，消防員到場滅火。

【18:00】原本聚集在波斯富街的示威者，推前至灣仔消防局，其後發現有警車，示威者折返波斯富街方向。警方發射多枚催淚彈驅散一度向波斯富街推進的示威者。

【17:40】在軒尼詩道近灣仔消防局外的示威者嘗試推前防線，警方隨即舉起藍旗、黑旗及橙旗，並發射多枚催淚彈。示威者以至少十多枚汽油彈還擊，將汽油彈掉在地上，沒擊中警員。示威者其後退至波斯富街。

【17:35】約20名防暴警察在軒尼詩道北海中心外發射至少3枚催淚彈驅散人群，並舉起橙旗，與約200米外的示威者對峙。

【17:33】警方在灣仔杜老誌道舉黑旗及橙旗，有警員手持海綿彈。

【17:30】示威者與警方在灣仔皇后大道東與太原街交鋒，示威者舉傘陣向前推進，其間擲燃燒彈，警方向示威者方向射催淚彈及橡膠子彈，水炮車亦向皇后大道東向人群發射水炮。

【17:27】灣仔分域街有多人因非法集結被捕及帶上警車。

【17:10】警察進入修頓球場，制服至少一人，並向人群噴胡椒噴霧及揮警棍，之後舉起黑旗及橙旗。

【17:07】警方在灣仔莊士敦道及軒尼詩道再施放催淚彈。

【17:01】警方在皇后大道東近警總附近舉藍旗，禁止穿黑衣者走經行人路，市民罵警員歧視。警察說：「真誠相信佢係市民先畀佢過」。多名警員高呼：「香港曱甴 時代垃圾」。

由於警方於皇后大道東及軒尼詩道設防線，禁止人群沿行人路行往中環方向。大批人不滿，沿萬茂里行樓梯上堅尼地道，續往中環。不少年長的人行至氣喘。

【16:53】一眾候選人由維園走出告士打道，警察在京士頓街舉黑旗。

【16:52】多名區議會候選人與警方理論，其後3名候選人陳振哲、鄭仲恒及文念志被捕。

鄭仲恒是區議會選舉沙田區鞍泰選區候選人，同區候選人還包括招文亮及湯子霈。陳振哲是區議會選舉大埔區林村谷選區候選人，同區另一候選人為陳灶良。文念志是區議會選舉大埔區頌汀選區候選人，同區另一候選人為譚榮勳。

【16:35】警方突然在灣仔莊士敦道施放催淚彈，人群衝入修頓球場，水炮車在修頓球場後面位置射水。有人在灣仔向警車擲燃燒彈。

【16:31】水炮車及裝甲車沿軒尼詩道駛向灣仔方向，已經過鵝頸橋。水炮車推進期間，警方再在軒尼詩道施放催淚彈。

【16:26】水炮車及裝甲車停泊在軒尼詩道波斯富街交界。

【16:25】多名候選人一直質問警方為何不容許候選人舉辦50人以下的選舉集會，其間候選人緩緩後退，警方向兩名候選人鄭仲恒及陳振哲噴胡椒噴劑，陳被扣上索帶；另有一名議員監察成員被扣上索帶坐在地下。

【16:17】軒尼詩道希慎廣場外，防暴警將一名身穿反光衣的男子押上警車，社工陳虹秀亦被推倒在地，之後與警員理論。

【16:12】軒尼詩道希慎廣場及崇光百貨（SOGO）對開，警方施放催淚彈，有催淚彈落地後着火。維園外的告士打道，警方水炮車及裝甲車到場。

【16:08】防暴警察在軒尼詩道近波斯富街舉黑旗；防暴警另在高士威道邊施放催淚彈，邊向天后方向推進。

防暴警察要求區議會選舉候選人離開，目前雙方正在爭論，有候選人質疑為何不能享有權利舉行選舉集會。

【16:03】警方將催淚彈射入維園足球場，大批防暴警同時衝入球場。

【16:01】警方在高士威道發射多枚催淚彈，人群跑向天后方向。

【15:59】維園對開的高士威道亦有大批人群聚集，佔據多條行車線，並用花盆等雜物當成路障。

【15:53】大批原本聚集在近告士打道出口的示威者突然衝入維園，並嘗試以索帶綁起各個大閘。示威者又用鐵馬架設路障。

【15:55】警方銅鑼灣鵝頸橋位置發射多枚催淚彈。

【15:50】警方在告士打道舉黑旗，防暴警進入維園。

【15:45】警察進入羅素街堵截人龍，大批防暴警沿史釗域道推進至莊士敦道。防暴警向聚集的人群舉起黃旗及藍旗，要求人群散去及除下面罩。

【15:40】市民轉入內街繞過一堆防暴警察後，從鵝頸橋轉出，佔據軒尼詩道。另有大批市民往灣仔方向走去。

有蒙面九巴司機在駕駛座取出「五大訴求，缺一不可」標語，在場市民歡呼。

【15:36】維園外的告示打道，有警員開咪對「從維園出來」的市民表示，因公眾活動風險問題，「請你哋返返去維園」。維園外滙豐銀行外位置舉藍旗，又稱在場者違反《禁蒙面法》第三條。

軒尼詩道有多架警車及警察，示威者未有硬踫，沿內街經時代廣場向西行。人潮之後沿羅素街行抵時代廣場。

【15:32】銅鑼灣軒尼詩道大批市民轉入渣甸坊。

【15:25】銅鑼灣軒尼詩道波斯富街交界，有防暴警察指示同袍「戴豬嘴」。有市民走出軒尼詩道，但見波斯富街藍色行人天橋有防暴警察，改走入內街啓超道。

【15:23】銅鑼灣軒尼詩道波斯富街交界，有廿多名防暴警戒備，並一度舉起寫着「警察封鎖線不得越過」的黃旗，又呼籲在場市民立即散去，否則警方可能使用武力驅散。警方並指示駛至軒尼詩道崇光百貨（SOGO）對開的一部私家車掉頭逆線離開。

【15:19】銅鑼灣皇室堡對開的記利佐治街，市民自行指揮交通，警察未有理會。維園草地已人頭湧湧，多人揮動英國國旗及港英旗。

【15:10】除銅鑼灣外，天后亦有大批市民陸續進入維園，部分人在維園泳池入口坐下休息。維園內的市民則走向草地方向。

銅鑼灣皇室堡對開，防暴警察站在行人道兩旁，市民一度不敢向維園方向前進，有市民高聲呼籲其他人進入維園，大批市民走出記利佐治街馬路走向維園，警察未有阻止，僅重申集會已被禁止、參加者會被刑事檢控等。現場開始有市民大叫「香港人反抗」等口號。

【14:54】銅鑼灣警方稱市民參與的活動已被禁止舉行，參加者會受檢控，又稱在場市民違反《禁蒙面法》，要求他們向東邊維園方向散去。維園對開有便衣警反轉委任證放在背心上。立法會議員兼元朗八鄉南選區候選人朱凱廸呼籲市民「入維園」，同區另外兩名候選人為黎永添及徐卓然。

維園近天后方向的游泳池一帶有近20名警員及警車，有防暴警察持長槍戒備及巡邏。約15名防暴警在琉璃街及興發街交界駐守，並截查一名將私家車停泊在路旁的男子。

【14:49】皇室堡外有男子遭搜袋，本報記者現場所見，男子沿記利佐治街走向維園時，向警察高呼「X你老母、死黑警、黑社會」後，有警員大叫「你講咩呀！」，然後約2名警察衝前拉倒男子。他之後被警員以裝備噴面，需用水沖洗，警員其後以涉「公眾地方行為不檢」拘捕他。警方隨即在現場舉藍旗，稱在場者正參與非法集結，之後封鎖記利佐治街。

【14:31】下午2時許，銅鑼灣多人步入維園，有市民派發寫有「光復香港時代革命」的黑色T恤。

銅鑼灣一帶已有防暴警察持長槍及盾牌等戒備，糖街戲院門外亦有約30名機動部隊警員駐守。維園對面的皇室堡外有警察截查市民，記者現場所見，被截查者均穿黑衣，當中只有一人戴口罩。

相關報道：逾百民主派候選人 今擬維園辦「選舉聚會」