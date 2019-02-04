【112港島】區選逾百候選人維園集會　警鵝頸橋及高士威道施催淚彈 (16:02)

【15:59】維園對開的高士威道亦有大批人群聚集，佔據多條行車線，並用花盆等雜物當成路障。警方在高士威道施發多枚催淚彈。

【15:53】大批原本聚集在近告士打道出口的示威者突然衝入維園，並嘗試以索帶綁起各個大閘。示威者又用鐵馬架設路障。

【15:55】警方銅鑼灣鵝頸橋位置發射多枚催淚彈。

【15:50】警方在告士打道舉黑旗，防暴警進入維園。

【15:45】警察進入羅素街堵截人龍，大批防暴警沿史釗域道推進至莊士敦道。防暴警向聚集的人群舉起黃旗及藍旗，要求人群散去及除下面罩。

【15:40】市民轉入內街繞過一堆防暴警察後，從鵝頸橋轉出，佔據軒尼詩道。另有大批市民往灣仔方向走去。

有蒙面九巴司機在駕駛座取出「五大訴求，缺一不可」標語，在場市民歡呼。

【15:36】維園外的告示打道，有警員開咪對「從維園出來」的市民表示，因公眾活動風險問題，「請你哋返返去維園」。維園外滙豐銀行外位置舉藍旗，又稱在場者違反《禁蒙面法》第三條。

軒尼詩道有多架警車及警察，示威者未有硬踫，沿內街經時代廣場向西行。人潮之後沿羅素街行抵時代廣場。

【15:32】銅鑼灣軒尼詩道大批市民轉入渣甸坊。

【15:25】銅鑼灣軒尼詩道波斯富街交界，有防暴警察指示同袍「戴豬嘴」。有市民走出軒尼詩道，但見波斯富街藍色行人天橋有防暴警察，改走入內街啓超道。

【15:23】銅鑼灣軒尼詩道波斯富街交界，有廿多名防暴警戒備，並一度舉起寫着「警察封鎖線不得越過」的黃旗，又呼籲在場市民立即散去，否則警方可能使用武力驅散。警方並指示駛至軒尼詩道崇光百貨（SOGO）對開的一部私家車掉頭逆線離開。

【15:19】銅鑼灣皇室堡對開的記利佐治街，市民自行指揮交通，警察未有理會。維園草地已人頭湧湧，多人揮動英國國旗及港英旗。

【15:10】除銅鑼灣外，天后亦有大批市民陸續進入維園，部分人在維園泳池入口坐下休息。維園內的市民則走向草地方向。

銅鑼灣皇室堡對開，防暴警察站在行人道兩旁，市民一度不敢向維園方向前進，有市民高聲呼籲其他人進入維園，大批市民走出記利佐治街馬路走向維園，警察未有阻止，僅重申集會已被禁止、參加者會被刑事檢控等。現場開始有市民大叫「香港人反抗」等口號。

【14:54】銅鑼灣警方稱市民參與的活動已被禁止舉行，參加者會受檢控，又稱在場市民違反《禁蒙面法》，要求他們向東邊維園方向散去。維園對開有便衣警反轉委任證放在背心上。立法會議員兼元朗八鄉南選區候選人朱凱廸呼籲市民「入維園」，同區另外兩名候選人為黎永添及徐卓然。

維園近天后方向的游泳池一帶有近20名警員及警車，有防暴警察持長槍戒備及巡邏。約15名防暴警在琉璃街及興發街交界駐守，並截查一名將私家車停泊在路旁的男子。

【14:49】皇室堡外有男子遭搜袋，本報記者現場所見，男子沿記利佐治街走向維園時，向警察高呼「X你老母、死黑警、黑社會」後，有警員大叫「你講咩呀！」，然後約2名警察衝前拉倒男子。他之後被警員以裝備噴面，需用水沖洗，警員其後以涉「公眾地方行為不檢」拘捕他。警方隨即在現場舉藍旗，稱在場者正參與非法集結，之後封鎖記利佐治街。

【14:31】下午2時許，銅鑼灣多人步入維園，有市民派發寫有「光復香港時代革命」的黑色T恤。

銅鑼灣一帶已有防暴警察持長槍及盾牌等戒備，糖街戲院門外亦有約30名機動部隊警員駐守。維園對面的皇室堡外有警察截查市民，記者現場所見，被截查者均穿黑衣，當中只有一人戴口罩。

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