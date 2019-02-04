聖保羅書院校長：社會事件可成學習經驗　不評論友校禁學生舉行或參與非法集會 (14:10)

源廸恩強調希望學生學懂尊重自己，尊重別人，學生和學校之間需互相尊重。同時他也認為，最近的社會事件是學生的其中一個學習經驗，學習包容和聆聽不同意見。他表示，校方一直與學生溝通交流，疏導學生情緒。另外，對於友校聖保羅男女中學校董會發信禁止學生校內外舉行或參與非法集會，他表示不評論友校做法，但稱不同學校有不同文化和做法，聖保羅書院的校董會一直對學校表示支持。

聖保羅書院今早舉辦3場中一入學簡介會，網上登記參與人數達3900人。有出席簡介會的家長表示，不擔心校內表達政治訴求的情況，認為校方應持中立立場，不要強行介入。另有家長表示體諒學生需渠道抒發感受，認為學校不宜禁止學生發表言論，並應提供情緒輔導和支援。

聖保羅書院於下午3時將舉行最後一場簡介會，校方表示除非港鐵香港大學站關站，否則如常進行。

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