黃繼兒︰要求移除逾千條違法連結僅一成被刪　有網站停運後「借屍還魂」 (12:21)

相關報道︰莫乃光擬司法覆核網絡禁制令 批政府繞立法程序 質疑為全面網禁試水溫

黃繼兒表示，過去4個多月來，肆意「起底」及網上欺凌行為前所未見，公署接獲的投訴及經巡查發現的個案有逾百倍增長，由過去每年幾十宗，升到3,373宗。他表示，至10月29日中午為止，已95次去信14個涉及「起底」的網上平台，要求移除1,639條違法連結，並要求平台向其網民刊登警告字句，說明起底會觸犯刑事罪行；他亦曾聯絡香港電腦保安事故協調中心，與相關機構跟進「起底」網站，成功令網站停止運作，但未有交代詳情及相關數字。

黃繼兒稱，縱然有網站因此停止運作，之後卻會以其他地區的域名「借屍還魂」，而在涉事的14個平台之中，大部分皆不在香港運作或登記，其中一個平台更有逾千條違法連結，佔總數六成四，但最終獲移除的連結只有127條，佔總數一成二。

黃繼兒又希望可加強《私隱條例》，包括容許公署直接發出禁制性命令，勒令有關社交平台或網站移除及停止上載涉及「起底」的內容及帖文，並要求提供發布「起底」信息者的個人資料等。

港聞︰

其他報道︰處分港電競選手風波 「暴雪」總裁致歉：我們辜負了自己的宗旨

其他報道︰香港民研：美制裁DQ官員 逾半受訪者撐

其他報道︰恒地借出43萬呎農地建過渡房屋