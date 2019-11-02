【交通消息】港鐵除機場快線外明晚10時收車 (23:03)

【18:27】港鐵表示，由於中環站B出入口內被人投擲燃燒彈，為保障乘客及員工安全，車站需要緊急疏散及關閉，列車不停中環站。已落閘的中環站C出口閘內，亦有手推車起火。

【08:42】港鐵表示，多個車站現時仍有不少早前被破壞設施有待復修，各項設施的復修進度已有改善。但考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，今日（2日）港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。

港鐵會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間。

機場快線

機場快線自頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快線服務於今日下午5時起，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站；香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘；九龍站的市區預辦登機服務今天將於下午4時起暫停。

由下午5時起，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處（地面層）協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。