衛生署回收6款含雷尼替丁胃藥 (22:00)

受影響產品包括：醫胃寧150毫克（HK-56826）、胃速治150毫克（HK-57473）、健栢胃片150毫克（ HK-56824）、華達胃片150毫克（HK-56823）、胃舒寶150毫克（HK-56825）以及格羅法胃樂仙150毫克（HK-57472）。

衛生署接獲產品的註冊證書持有人詩萊有限公司通知，指製造商表示因產品可能含有雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA），決定自願回收上述產品。基於實驗室測試，NDMA被列為可能令人類患癌的物質。由於有關產品由華達在本港作分銷，因此作為預防措施，華達自願從市面回收受影響的產品。

衛生署早前得悉一些含有雷尼替丁的產品在外國被發現含有NDMA，已於9月18日發信予醫護人員作通知，並自同月24日起先後共批准了共11款相關產品的回收。署方表示會密切監察海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。衛生署表示至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告。

華達藥業已設立熱線電話（2467 1168）解答查詢。

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