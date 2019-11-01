3衝鋒隊警員妨礙司法判囚提上訴　押後裁決 (21:38)

3名上訴人依次為男警員鄧文祖（34歲）、女警員李軒賴（32歲）及男警長伍肇龍（45歲）。各人被捕後停職留薪。

定罪方面，上訴方爭議拍攝到案發過程的閉路電視片段畫面模糊、沒有聲音，質疑原審裁判官單憑該些片段認出各上訴人，做法不穩妥；另引用七警案的上訴庭判辭，法官不應單憑自己看片段認人，應考慮庭上的認人證供。上訴方又引述證人認人情況，其中一名證人未能憑閉路電視截圖認出上訴人。

律政司一方回應稱，綜合閉路電視片段及上訴人口供，呈堂片段可反映大部分的案發情況。片段顯示，事主把毒品拋出草叢，上訴人再從草叢搜獲相關毒品，並非如上訴人口供所說從事主右袋搜出毒品，可見各上訴人口供作虛假陳述。

刑期方面，上訴方認為各上訴人有良好品格，多名親友及同袍寫求情信，又曾獲上司嘉許信，可視為例外情況判處緩刑，但原審裁判官判刑時沒有考慮這方面。律政司一方回應稱，暫時未有案例指出警察執勤時犯意圖妨礙司法公正可判緩刑。

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