3衝鋒隊警員妨礙司法判囚提上訴　押後裁決 (21:38)

兩男一女隸屬東九龍總區衝鋒隊的警員，涉嫌在2016年一宗毒品案虛假陳述，稱從一名男子身上搜出毒品及吸食工具的過程。3人早前被裁定作出傾向並意圖妨礙司法公正行為罪成，判囚10周，他們不服定罪及刑期，今日（1日）向高等法院提出上訴。上訴方爭議，原審裁判官是否能從閉路電視片段認出各上訴人。法官聽罷陳辭，擇日頒布書面陳辭。
3名上訴人依次為男警員鄧文祖（34歲）、女警員李軒賴（32歲）及男警長伍肇龍（45歲）。各人被捕後停職留薪。
定罪方面，上訴方爭議拍攝到案發過程的閉路電視片段畫面模糊、沒有聲音，質疑原審裁判官單憑該些片段認出各上訴人，做法不穩妥；另引用七警案的上訴庭判辭，法官不應單憑自己看片段認人，應考慮庭上的認人證供。上訴方又引述證人認人情況，其中一名證人未能憑閉路電視截圖認出上訴人。
律政司一方回應稱，綜合閉路電視片段及上訴人口供，呈堂片段可反映大部分的案發情況。片段顯示，事主把毒品拋出草叢，上訴人再從草叢搜獲相關毒品，並非如上訴人口供所說從事主右袋搜出毒品，可見各上訴人口供作虛假陳述。
刑期方面，上訴方認為各上訴人有良好品格，多名親友及同袍寫求情信，又曾獲上司嘉許信，可視為例外情況判處緩刑，但原審裁判官判刑時沒有考慮這方面。律政司一方回應稱，暫時未有案例指出警察執勤時犯意圖妨礙司法公正可判緩刑。
其他報道：不能接受分手懷疑女方出軌 地盤工向前女友淋腐液囚11年