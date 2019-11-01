不能接受分手懷疑女方出軌　地盤工向前女友淋腐液囚11年 (19:45)

被告何朝暾（42歲）在內地讀至高中程度。他被控於去年5月27日，在尖沙嘴帝國中心好彩海鮮酒家，向何海玲淋潑腐蝕性液體，意圖對對方造成嚴重傷害，以及同日向張時雄和林彩霞造成嚴重身體傷害，兩人為食客。

辯方今日求情稱，本案不是「冷血」施襲，被告視事主為妻子，他當時面對感情破裂，加上兩人育有兩名女兒，分手影響甚大，導致他意氣用事，而被告無意傷害其他食客。事主傷勢沒有影響五官功能，現正康復，望法庭輕判。

法官陳慶偉中斷辯方陳辭稱，反駁並非「冷血」之說，指事主換了新工作地點，被告亦刻意花時間找出事主，並有預謀戴帽及太陽眼鏡去酒樓施襲，認為感情決裂也不應以暴力解決問題，更傷害無辜的食客。

陳官判刑時引述事主醫療及心理報告稱，其臉上及肢體的傷口雖癒合，但事主會發惡夢，看見傷疤仍會傷心，亦因此傷及自尊心，患上創傷後遺症。陳官看畢事主傷勢的照片，形容傷疤仍很可怕，事故令她承受永久的心理傷害。

陳官表示，被告與事主去年4月感情破裂，事主換新工作，欲斷絕與被告聯絡，但被告在5月底特意前往女方新工作的酒樓，並預先將通渠水倒進金屬罐內，再淋向女方。被告意圖以憤怒、抑鬱等因素減低罪責，但被告案發時戴帽及太陽眼鏡施襲，明顯是知道復合無望，有計劃及預謀報復襲擊事主，事前沒有被挑釁，並非當場因情緒受困及盛怒下犯案，直斥他「冷血」。

陳官認為本案在同類罪行屬嚴重個案，第一項項罪以15年為起點、其餘兩項控罪以18個月為起點，認罪後扣減刑期，部分刑期同期執行，終判囚11年。

其他報道︰外傭因家族有中風離世病歷被解僱 入稟向僱主索償逾15萬

其他報道︰10．30警知專持槍戒備 保安稱無報警 警：接校方報案

其他報道︰涉網上聲稱效法美國槍擊被揭藏刀 青年還押小欖

其他報道︰今日起可用「轉數快」繳付政府帳單