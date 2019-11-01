遭警棍扑頭社工落淚：在場是幫警察做正確的事 (19:30)

相關報道：邵家臻︰社工為保護一婆婆遭防暴警打傷頭縫5針

Key仍身穿昨晚的風衣和鞋，上面仍沾有血漬，他憶述，昨晚約9時半至10時，他與另一社工陳虹秀於休憇處休息，當時該位置並沒衝突和集會，但有警員突然質問陳虹秀「為何你們這樣偏心，不指斥示威者放火？」Key表示，警察隨後一擁而上，他見有警員欲捉住一名婆婆，他趨前保護婆婆，即感到被很多物件撞擊，「坐下時，頭有水流出，細看才知道是血，我以為落雨，因為實在很多血」。他後來送院，經檢查頭部有兩處受傷，其中一處傷口長7厘米，縫了5針，手腳亦有傷。

對於有警員指他是被撞倒，Key表示完全不能接受，「一個正確智力人亦知道不可能被撞到有7厘米的傷口」，更一度聲淚俱下表示，自6月以來在前線保護市民，重申社工在現場是幫忙警察做正確的事，並非阻礙警察工作，希望警察回到市民這邊，保護市民。

昨晚在場的另一社工陳虹秀，今亦一度落淚，形容警察昨晚「完全失去理智」，質疑這樣的警察是否適合穿上制服，她被當面噴射胡椒噴霧後，現仍感到肚痛，又說以前也中過胡椒噴霧，但今次反應明顯不同，要求警方交代。

社總總幹事許麗明表達四大訴求，包括要求把失控警員調離前線及向他們提供心理輔導、警察停止以權謀私使用過量武力、羅致光向警察表明社工有權在現場作人道救援，以及促警方交代使用武力原因。

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