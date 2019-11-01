遭警棍扑頭社工落淚：在場是幫警察做正確的事 (19:30)

社工Key昨晚於旺角彌敦道及荔枝角道交界休憩處，疑被警棍打傷致頭破血流。勞工及福利局長羅致光今（11月1日）早表示，社工在示威現場時未必是以社工身分出現，而示威現場的人未必是服務使用者，Key今在記者會中表示震驚，他說自己是24小時的社工，並非8小時社工，「為何社工只可服務有登記的服務使用者，為何休班警可以配戴警棍？」
Key仍身穿昨晚的風衣和鞋，上面仍沾有血漬，他憶述，昨晚約9時半至10時，他與另一社工陳虹秀於休憇處休息，當時該位置並沒衝突和集會，但有警員突然質問陳虹秀「為何你們這樣偏心，不指斥示威者放火？」Key表示，警察隨後一擁而上，他見有警員欲捉住一名婆婆，他趨前保護婆婆，即感到被很多物件撞擊，「坐下時，頭有水流出，細看才知道是血，我以為落雨，因為實在很多血」。他後來送院，經檢查頭部有兩處受傷，其中一處傷口長7厘米，縫了5針，手腳亦有傷。
對於有警員指他是被撞倒，Key表示完全不能接受，「一個正確智力人亦知道不可能被撞到有7厘米的傷口」，更一度聲淚俱下表示，自6月以來在前線保護市民，重申社工在現場是幫忙警察做正確的事，並非阻礙警察工作，希望警察回到市民這邊，保護市民。
昨晚在場的另一社工陳虹秀，今亦一度落淚，形容警察昨晚「完全失去理智」，質疑這樣的警察是否適合穿上制服，她被當面噴射胡椒噴霧後，現仍感到肚痛，又說以前也中過胡椒噴霧，但今次反應明顯不同，要求警方交代。
社總總幹事許麗明表達四大訴求，包括要求把失控警員調離前線及向他們提供心理輔導、警察停止以權謀私使用過量武力、羅致光向警察表明社工有權在現場作人道救援，以及促警方交代使用武力原因。
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