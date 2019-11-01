外傭因家族有中風離世病歷被解僱　入稟向僱主索償逾15萬 (18:13)

申索人為菲律賓籍Melanie Torres Dejucos（39歲），答辯人為其前僱主陸倪絲（譯音），申索人控告答辯人違反《殘疾歧視條例》，即答辯人基於申索人父母的殘疾而使她遭受不利對待，故向她索償情感受創、其他賠償等共155,000元。

申索人由2018年5月起受聘為答辯人家庭傭工，答辯人住所於9月裝修，申索人須由地牢搬運重物和玻璃至三樓、清洗瓷磚、刮水泥等，晚間亦要工作。於11月2日，申索人刮水泥時感眩暈和言語不清，入院後獲職員告知有輕微中風徵狀，惟測驗後沒有不尋常。

住院時申索人向答辯人透露，父母分別於50多歲因中風去世，申索人住院兩天後出院，答辯人隨即指申索人父母因中風去世，而申索人兩天前有中風徵狀，故將其解僱。申索人辯稱入院或因工作繁重，惟不獲理。

答辯人隨後要把將解僱原因，由「中風」改為「未能理解英語」，申索人拒絕，而申索人亦能講流利英語。申索人相信，答辯人因申索人父母的病歷，而估計她或會患中風而將其解僱。

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