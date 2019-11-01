屯門逸生閣大堂33人被捕　江永祥：警員見暴徒在外犯法後逃入大廈 (17:35)

屯門周一（10月28日）傳出刺鼻氣味，大批市民懷疑氣味源於警察在大興行動基地測試催淚彈，該區近日晚上皆有人包圍基地，有防暴警察前晚（10月30日）衝入居屋兆軒苑逸生閣大堂拘捕數十人。警察公共關係科高級警司江永祥今（11月1日）在例行記者會稱，前晚是有警員見到暴徒在外犯法後逃入大廈大堂，按照《警隊條例》，警員有權入屋苑內拘捕。
江永祥表示，前晚警方曾用包圍形式，拘捕「在屯門附近的暴徒」，該批人向不同方向逃走，部分人走入逸生閣，警方因此行使《警隊條例》第50條，進入大廈大堂截停數十人，調查後確認當中部分人屬居民後已放行，另有33名被截查者非該大廈住客，警方以涉嫌非法集結拘捕他們。
對於以往有法庭案例指出，警方須確認逮捕者身分，才能引用《警隊條例》進入私人地方拘捕該人，江永祥稱，根據《警隊條例》第50(4)條，若警務人員有理由相信任何須予逮捕的人已進入或置身在某處，為免逮捕者有機會逃離，即使未取得手令，亦有權進入該處搜查；事發當晚警員見到有人在外犯法後逃入大廈大堂，按照《警隊條例》是有權入內拘捕。
本周屯門事件共拘61人
警察公共關係科總警司謝振中表示，警方就本周屯門事件共拘捕61人，其中前晚在一間食肆，以非法集結拘捕涉叫囂後進入該食肆的兩人，以及拒讓警方入店而涉阻差辦公的店主及一名店員，有關行動亦是根據《警隊條例》第50條作出。