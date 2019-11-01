屯門逸生閣大堂33人被捕　江永祥：警員見暴徒在外犯法後逃入大廈 (17:35)

江永祥表示，前晚警方曾用包圍形式，拘捕「在屯門附近的暴徒」，該批人向不同方向逃走，部分人走入逸生閣，警方因此行使《警隊條例》第50條，進入大廈大堂截停數十人，調查後確認當中部分人屬居民後已放行，另有33名被截查者非該大廈住客，警方以涉嫌非法集結拘捕他們。

對於以往有法庭案例指出，警方須確認逮捕者身分，才能引用《警隊條例》進入私人地方拘捕該人，江永祥稱，根據《警隊條例》第50(4)條，若警務人員有理由相信任何須予逮捕的人已進入或置身在某處，為免逮捕者有機會逃離，即使未取得手令，亦有權進入該處搜查；事發當晚警員見到有人在外犯法後逃入大廈大堂，按照《警隊條例》是有權入內拘捕。

本周屯門事件共拘61人

警察公共關係科總警司謝振中表示，警方就本周屯門事件共拘捕61人，其中前晚在一間食肆，以非法集結拘捕涉叫囂後進入該食肆的兩人，以及拒讓警方入店而涉阻差辦公的店主及一名店員，有關行動亦是根據《警隊條例》第50條作出。

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